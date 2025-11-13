Caputo volvió a defender el sistema de bandas y dijo que es preferible "a una flotación libre"

“La economía se empezó a planchar a partir de los ataques que sufrimos en el Congreso. La parte positiva de esto es que después de las elecciones parece haber habido una recuperación fenomenal, esperamos un tercer trimestre bastante positivo y para el año que viene una proyección optimista”, afirmó.

uia caputo5

Al referirse al rol de Estados Unidos, afirmó que el país norteamericano "está interesado" en el avance de las ideas libertarias en la región y vinculó esa posición con el apoyo financiero recibido. "Argentina ha captado la mirada del mundo y hay mucho interés en que le vaya bien", señaló.

Hacia el cierre, Caputo aseguró que este Gobierno es "el que más reservas compró" y remarcó que la acumulación está "separada del pago de deudas". Dijo que el objetivo es "fortalecer el balance del Banco Central", que no hay tensión con las metas del FMI y pronosticó: "Vamos a acumular más reservas de lo que cualquiera está pensando". Concluyó que, si el rumbo se sostiene, "Argentina va a ser el país más libre y el que más va a crecer en los próximos 30 años".