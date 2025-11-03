El efusivo saludo de Javier Milei a sus ministros en la reunión de Gabinete

En el video oficial, Milei aparece saludando con su característico “Hola a todos”, frase con la que suele abrir sus discursos y que remite a la canción Panic Show de La Renga, emblema de sus actos políticos. Luego, se lo ve abrazando efusivamente a varios ministros, entre ellos Quirno, Santilli y Petri, con quien incluso salta abrazado en el saludo. La secuencia fue musicalizada con el clásico de los años ’60 “I Feel So Good”, de James Brown.

Qué se habló en la reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei llegó este lunes a las 9 de la mañana a la Casa Rosada para encabezar la primera reunión de Gabinete tras la intempestiva renuncia de Guillermo Francos el viernes a la noche.

El encuentro, que se desarrolló desde las 9,30 en el Salón Eva Perón del primer piso de la Casa de Gobierno, fue convocado por el nuevo jefe de Gabinete y ex vocero, Manuel Adorni, que asumirá en los próximos días oficialmente en reemplazo de Francos.

Adorni fue el primero en llegar a la explanada de la calle Balcarce 50, seguido por el designado ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumirá esta semana formalmente en reemplazo del también renunciante Lisandro Catalán.

Según pudo confirmar A24.com, participaron del encuentro los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, de Salud, Mario Lugones, de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Economía, Luis Caputo, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Luis Petri y el último en llegar fue el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Javier milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto Casa Rosada

Estos últimos fueron electos como senadora y diputado nacional y restaba que Milei confirme si dejarán sus cargos el 10 de diciembre para asumir en sus bancas y quienes serán sus reemplazos, en el remozado gabinete libertario.

Completaban la nómina de asistentes la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El único que faltó a la cita fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de viaje en Madrid.

La novedad fue que al ingresar cada ministro fue fotografiado posando en el Salón de los Bustos y la primera reunión del nuevo equipo cara a cara, luego de las renuncias de Francos y Catalán que se conocieron el viernes a la noche a través de las redes sociales.

Tras el contundente triunfo electoral del domingo 26 de octubre, en medio de rumores de la salida de Guillermo Francos, el ex jefe de Gabinete pidió una reunión con el presidente Milei el jueves, tras la cumbre con gobernadores. Pero nunca lo atendió, y terminó anunciando su renuncia a través de un mensaje en la red X.

Milei se reunió el mismo día con Mauricio Macri, y tras anunciar a Adorni, confirmó a Diego Santilli, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, para reemplazar a Lisandro Catalán que también renunció junto a su jefe, al Ministerio de Interior, vaciado de poder de negociación y en medio de rumores de su reemplazo por el asesor Santiago Caputo, a 16 días de haber asumido.

El mismo viernes a la noche, el propio Milei anunciaba la designación de su vocero presidencial como el nuevo jefe de Gabinete y Manuel Adorni agradeció por el mismo medio, y anticipó que su rol será coordinar el gabinete con el objetivo de “profundizar las reformas estructurales”.

Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme…

Desde Interior, Santilli a pedido del presidente, se hará cargo de llevar adelante las negociaciones con los gobernadores con el objetivo de conseguir los consensos al Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación como son la modernización laboral, la reforma tributaria y más adelante la previsional.

Pero el nuevo ministro responderá políticamente a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo, según le pidió el presidente, en la reunión que mantuvieron el domingo en la residencia de Olivos, en la que Milei oficializó su designación.

Diego Santilli ingresando a la Casa Rosada cuando todavía era candidato a diputado nacional por LLA-PRO. Ahora su lugar en el Congreso lo ocupará Miguel Torres, candidato de LLA de Ezeiza.

Tras una hora y cuarto de reunión, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni confirmó que una de las primeras decisiones del nuevo gabinete será convocar a sesiones extraordinarias del Congreso aunque todavía no estaba definida la fecha.

Tras explicar que la salida de Francos se dio porque “había un ciclo cumplido”, Adorni había anticipado en entrevistas televisivas el fin de semana, que el objetivo es su gestión es que antes de fin de año, con ayuda de la oposición dialoguista y tal como pidieron los gobernadores, que la semana pasada se reunieron con Milei, el congreso apruebe el proyecto de Presupuesto 2026.

También enviará los proyectos de reformas laboral, tributaria y del código penal, temas que fueron analizados en la primera reunión de Gabinete encabezada por Milei y Adorni. Esto implica que el Congreso no se tomaría receso en el verano.

Según pudo confirmar A24.com de fuentes oficiales, Adorni y Santilli jurarían como nuevos ministros ante Milei, el próximo miércoles, antes de que el presidente parta de viaje a Miami, Estados Unidos, para participar de una cumbre económica, donde volverá a cruzarse con Donald Trump.

En tanto, según dejaron entrever en el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, ante la consulta de A24.com, seguirá en el mismo rol sin un cargo formal en el Gabinete, al menos hasta que el presidente decida lo contrario.

Caputo mantuvo un estricto bajo perfil en la reunión de Gabinete que concentró la asunción de Adorni, funcionario que responde a la hermana del presidente y secretaria General, Karina Milei, considerada la gran ganadora en la interna por la distribución del poder en la nueva etapa de gobierno de Milei, tras el triunfo electoral en las legislativas del 26 de octubre.

Tampoco hubo definiciones públicas sobre la continuidad de la recientemente formada mesa política nacional que hasta el viernes integraba Francos.