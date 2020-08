Melconian: "Los argentinos ahorran en dólares porque los cagaron 150 veces con la moneda local, no son especuladores"

"Cuando vos tirás semejante magnitud de emisión monetaria tenés históricamente un salto inflacionario", señaló el economista (Foto: archivo)

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dialogó este viernes con #Novaresio910, por Radio La Red, donde manifestó que el país "es un ejemplo de decadencia internacional", que debe afrontar "el quilombo inflacionario" y que los argentinos ahorran en dólares porque "los han cagado 150 veces".

"Argentina es un país que viene atado con alambres y es un ejemplo de decadencia internacional, eso está claro. Entonces, se te cayó un tirano en la cabeza, que es la pandemia. El Gobierno va a decir que el 100 por 100 del problema que tiene es la pandemia. El anterior dice que que el despelote empezó cuando perdieron las PASO y ahí se deterioró todo. Dios dirá quién tiene razón", comenzó el economista.

Melconian explicó que el mundo imprimió billetes ante "la piña" económica que desató el coronavirus. Sin embargo, es en Argentina donde "cuando vos tirás semejante magnitud de emisión monetaria, tenés históricamente un salto inflacionario".

"El 19 de marzo les dije que impriman. El problema en la Argentina es que su sociedad no quiere la moneda local, la usa sólo para transaccionar. A los argentinos los han cagado 150 veces con la moneda local, no es que son especuladores”, expresó.

Por todo ello, es que el exfuncionario consideró: “Tenemos un quilombo, hay que parar de chicanear y resolverlo".

"Otro debate inútil es la cuarentena o la no cuarentena. Hay que traer un mago para lograr el equilibrio justo entre cuarentenear y no. No lo sabe nadie, todo el consejo de epidemiólogos erró en los pronósticos", concluyó.