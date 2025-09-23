Mercados: cómo abrieron el dólar y las acciones argentinas en la previa a la reunión de Milei y Trump

La cita entre Trump y Milei, programada inmediatamente después del discurso de Trump ante el plenario de la ONU, podría derivar en el anuncio oficial de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), destinado a afrontar vencimientos de deuda en los próximos meses y reforzar las reservas netas, erosionadas por presiones cambiarias.

El encuentro bilateral, que también contará con la presencia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, representa un punto inédito en la relación entre ambos líderes, unidos por una visión compartida de políticas económicas liberales y un rechazo al multilateralismo tradicional.

