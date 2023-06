"Ni en pedo vayas al Ministerio", el duro consejo de un empresario a Sergio Massa antes de asumir

Durante el acto, Massa detalló cómo fue el siguiente diálogo con Alfredo Coto."Después me llamó por teléfono y me dijo, 'la verdad, te reconozco la valentía', con la misma lealtad con la que me dijo 'ni se te ocurra'",

Elogios de Sergio Massa para Alfredo Coto

massa-coto.png Massa y Coto compartieron un acto en Tigre (Foto: captura del Ministerio de Economía).

Acompañado de Coto en el discurso de hoy, Massa se tomó un tiempo para elogiar al dueño de la cadena de supermercados."Fue el primero, junto a otro empresario también argentino, en venir a plantear la necesidad de los acuerdos de precios para tratar de garantizar abastecimiento en el sector del supermercadismo, que creció casi 14 puntos desde que tiene el programa de Precios Justos porque lo cumple", contó.

Massa también sostuvo que pese "a todos aquellos que hacen derrotismo permanente y hablan de los fracasos y problemas de Argentina", hay "empresarios argentinos que triunfan en la Argentina y triunfan en el exterior".