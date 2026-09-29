El riesgo país registró una fuerte baja y los bonos cortaron 11 ruedas de pérdidas

El mercado sigue bajo presión

El rebote, sin embargo, se produce después de una fuerte corrección y con el riesgo país todavía por encima de los 600 puntos. Los inversores continúan siguiendo de cerca la capacidad de la Argentina para conseguir financiamiento y acumular reservas, dos factores que se sumaron al contexto internacional de tasas elevadas y volatilidad.

El riesgo país volvió a bajar, pero no perforó los 600 puntos. (foto: A24.com)

También rebote a nivel local

A nivel local, además, la actividad económica mostró señales de debilidad. El EMAE de julio cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% interanual, un dato que también fue señalado entre los factores que explicaron la reciente caída de los bonos argentinos.

En la jornada del 29 de septiembre, los títulos en dólares operaban al alza, aunque todavía acumulaban pérdidas importantes: entre 1,31% y 5,20% en los últimos cinco días y hasta 8,49% en el último mes.

El contexto que explica la caída combina tasas internacionales más altas, dudas sobre la actividad económica argentina y la incertidumbre vinculada al escenario electoral. Como consecuencia, la deuda soberana llegó a ofrecer rendimientos de dos dígitos.

Sin embargo, algunos analistas comienzan a observar un posible margen de recuperación. El mercado también mira especialmente la evolución de las reservas, el resultado fiscal, la actividad económica, el empleo y los salarios, además del escenario político de cara a 2027. La acumulación de reservas y la continuidad del superávit fiscal aparecen como factores centrales para mejorar la percepción sobre la capacidad de pago argentino.

Otro dato a destacar es que la deuda argentina todavía cotiza por debajo de su valor nominal. Los Globales se encuentran cerca de una paridad del 80%, lo que deja margen de recuperación si continúa la reducción del riesgo país y mejora la percepción sobre la solvencia del Estado.

En síntesis, el mercado empieza a evaluar si la fuerte caída de los bonos puede haber generado una oportunidad de entrada, y el ritmo ascendente, ante incertidumbres del momento, puede haber llegado a su punto máximo el lunes y debe seguir el descenso de este martes.