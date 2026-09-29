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El riesgo país registró una fuerte baja y los bonos cortaron 11 ruedas de pérdidas

El indicador de JP Morgan retrocedió hasta los 604 puntos básicos, mientras los títulos soberanos en dólares volvieron a terreno positivo y pusieron fin a una racha de 11 jornadas consecutivas en caída.

Después de días complicados

Después de días complicados, reputan los bonos y las acciones en Wall Street. Baja el riesgo país. (Foto: A24.com)
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Impacto en la Argentina por los problemas del mundo con el petróleo, los mercados y la Inteligencia Artificial. (Foto: A24.com)

El lunes llegó a los 642 puntos básicos, la marca más alta del año. Este martes, el indicador del JP Morgan está en 604 puntos, cerca del límite de 500 puntos, lo que representa un quiebre de su marcha arriba que comenzó el pasado 15 de septiembre de 2026.

Los bonos argentinos en dólares ensayan este martes una recuperación después de una de las peores rachas recientes para la deuda soberana. Los títulos Globales avanzaban en promedio 0,7%. De esta manera, los bonos interrumpieron una serie de 11 ruedas en caída.

El movimiento también alcanzó a los principales bonos de largo plazo. En la plaza local y en Wall Street, el Global 2038 llegó a subir 1,8%, el Global 2041 avanzó 1,1% y el Bonar 2041 ganó 0,9%, según el relevamiento de Ámbito.

El mercado sigue bajo presión

El rebote, sin embargo, se produce después de una fuerte corrección y con el riesgo país todavía por encima de los 600 puntos. Los inversores continúan siguiendo de cerca la capacidad de la Argentina para conseguir financiamiento y acumular reservas, dos factores que se sumaron al contexto internacional de tasas elevadas y volatilidad.

El riesgo país volvió a bajar, pero no perforó los 600 puntos. (foto: A24.com)

El riesgo país volvió a bajar, pero no perforó los 600 puntos. (foto: A24.com)

También rebote a nivel local

A nivel local, además, la actividad económica mostró señales de debilidad. El EMAE de julio cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% interanual, un dato que también fue señalado entre los factores que explicaron la reciente caída de los bonos argentinos.

En la jornada del 29 de septiembre, los títulos en dólares operaban al alza, aunque todavía acumulaban pérdidas importantes: entre 1,31% y 5,20% en los últimos cinco días y hasta 8,49% en el último mes.

El contexto que explica la caída combina tasas internacionales más altas, dudas sobre la actividad económica argentina y la incertidumbre vinculada al escenario electoral. Como consecuencia, la deuda soberana llegó a ofrecer rendimientos de dos dígitos.

Sin embargo, algunos analistas comienzan a observar un posible margen de recuperación. El mercado también mira especialmente la evolución de las reservas, el resultado fiscal, la actividad económica, el empleo y los salarios, además del escenario político de cara a 2027. La acumulación de reservas y la continuidad del superávit fiscal aparecen como factores centrales para mejorar la percepción sobre la capacidad de pago argentino.

Otro dato a destacar es que la deuda argentina todavía cotiza por debajo de su valor nominal. Los Globales se encuentran cerca de una paridad del 80%, lo que deja margen de recuperación si continúa la reducción del riesgo país y mejora la percepción sobre la solvencia del Estado.

En síntesis, el mercado empieza a evaluar si la fuerte caída de los bonos puede haber generado una oportunidad de entrada, y el ritmo ascendente, ante incertidumbres del momento, puede haber llegado a su punto máximo el lunes y debe seguir el descenso de este martes.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador JP Morgan bajó a 604 puntos básicos, la marca más alta del año.
  • Bonos y acciones: Los bonos soberanos argentinos y la mayoría de las acciones en Wall Street registraron subas.
  • Contexto: El mercado sigue bajo presión por la capacidad de financiamiento, reservas y tasas internacionales elevadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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