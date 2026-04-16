El BCRA flexibiliza encajes para bajar tasas y dar más liquidez a los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con cambios en las "normas de efectivo mínimo" para darle mayor flexibilidad a los bancos en el manejo de su liquidez diaria y apuntalar una baja en las tasas de interés.
La autoridad monetaria redujo al 65% la integración mínima diaria y amplió los activos elegibles para encajes. Busca aliviar la presión sobre las tasas y normalizar el sistema financiero tras las medidas excepcionales de 2025.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con cambios en las "normas de efectivo mínimo" para darle mayor flexibilidad a los bancos en el manejo de su liquidez diaria y apuntalar una baja en las tasas de interés.
La medida fue oficializada a través de la Comunicación A 8423 y se inscribe en el proceso de normalización de los encajes bancarios, luego de las distorsiones generadas por la caída en la demanda de dinero durante el segundo semestre de 2025.
A partir del 17 de abril, la autoridad monetaria estableció que la integración mínima diaria en pesos no podrá ser inferior al 65%. Se trata de un nuevo recorte respecto del 75% vigente desde noviembre del año pasado, cuando ya se había reducido desde el 95%. Con este esquema, los bancos dispondrán de mayor margen para administrar sus recursos en el corto plazo y amortiguar la volatilidad de las tasas en el mercado mayorista.
El encaje, o efectivo mínimo, es el porcentaje de los depósitos que las entidades deben mantener inmovilizado, ya sea en cuentas del Banco Central o en activos autorizados. Al flexibilizar ese requisito, se habilita a las entidades a volcar más fondos al mercado o atender necesidades puntuales de liquidez sin incumplir las exigencias regulatorias.
En paralelo, el BCRA también modificó los criterios sobre los activos que pueden computarse como parte de esos encajes. En particular, eliminó los límites de plazo mínimo y máximo para los títulos públicos nacionales elegibles cuando sean adquiridos en suscripciones primarias.
Este cambio amplía el abanico de instrumentos que los bancos pueden utilizar para integrar sus reservas, lo que mejora la gestión de sus carteras y facilita el cumplimiento de las normas de liquidez.
Desde el organismo explicaron que estas decisiones responden al actual contexto macroeconómico. “Entre julio y octubre de 2025, el sistema financiero debió adoptar medidas excepcionales ante un shock político previo a elecciones”, señalaron, y remarcaron que ahora se busca desarmar gradualmente ese esquema.
Las medidas también están alineadas con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de la segunda revisión del programa. En ese sentido, el organismo sigue de cerca tanto la evolución de las reservas como las regulaciones del sistema financiero.
Con este paquete de ajustes, el Banco Central apuesta a que una mayor disponibilidad de fondos y reglas más flexibles contribuyan a bajar el costo del dinero y a mejorar las condiciones de financiamiento en la economía.