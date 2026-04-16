El BCRA flexibiliza encajes para bajar tasas y dar más liquidez a los bancos

Cambios en criterios

En paralelo, el BCRA también modificó los criterios sobre los activos que pueden computarse como parte de esos encajes. En particular, eliminó los límites de plazo mínimo y máximo para los títulos públicos nacionales elegibles cuando sean adquiridos en suscripciones primarias.

Este cambio amplía el abanico de instrumentos que los bancos pueden utilizar para integrar sus reservas, lo que mejora la gestión de sus carteras y facilita el cumplimiento de las normas de liquidez.

Desde el organismo explicaron que estas decisiones responden al actual contexto macroeconómico. “Entre julio y octubre de 2025, el sistema financiero debió adoptar medidas excepcionales ante un shock político previo a elecciones”, señalaron, y remarcaron que ahora se busca desarmar gradualmente ese esquema.

Alineamiento internacional

Las medidas también están alineadas con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de la segunda revisión del programa. En ese sentido, el organismo sigue de cerca tanto la evolución de las reservas como las regulaciones del sistema financiero.

Con este paquete de ajustes, el Banco Central apuesta a que una mayor disponibilidad de fondos y reglas más flexibles contribuyan a bajar el costo del dinero y a mejorar las condiciones de financiamiento en la economía.