Expectativa por una información clave que surgió sobre Mauro Icardi: "En los próximos días..."

Situación de Icardi 1

Además, sumó: "Aclaro, porque me están preguntando: no estoy asegurando su continuidad. No es cierto que se va a bajar el sueldo ni que pidió ser titular. No hay ningún tipo de arreglo porque todavía no se juntaron a negociar".

Qué dijeron sobre el futuro de Mauro Icardi

En medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Mauro Icardi tras consagrarse campeón con Galatasaray, comenzaron a surgir nuevas versiones sobre los posibles destinos que analiza el delantero para continuar su carrera. El tema fue abordado en Lape Club Social (El Trece), donde el periodista deportivo Leo Paradizo dio detalles sobre el escenario que enfrenta el atacante y cómo influiría también China Suárez en la decisión final.

Paradizo abrió el tema asegurando: "Te vamos a contar en exclusiva toda la información que tenemos en relación al futuro de Mauro Icardi. ¿A dónde va Icardi? Venimos contando que su contrato con el Galatasaray de Turquía termina el 30 de junio". Además, sostuvo que el futbolista llegará a Buenos Aires en los próximos días y que allí comenzarán a definirse varios aspectos vinculados a su futuro profesional.

Aunque el vínculo con el club turco todavía no estaría completamente descartado, el periodista dejó entrever que la continuidad no sería sencilla: " ¿Existe la posibilidad realmente que se quede en Galatasaray? Es remota la chance", afirmó. Sin embargo, agregó: "Icardi es un jugador de élite. Lo buscan en todos lados. Turquía es una opción, sí. Quedarse en Galatasaray es una posibilidad".

"Hay un grande de Brasil que lo quiere, ya lo llamó en febrero y es Fluminense", reveló Paradizo, dejando en claro que el interés del club brasileño viene desde hace varios meses.

Pero parece que México también entró en escena como una alternativa económicamente poderosa: "El club más poderoso de México es el América. Quiere contar con Icardi. Cuenta con una solvencia económica importante como para poder hacer una oferta. Es el club más poderoso, pero me parece que corre con alguna desventaja. No sería el destino elegido por Mauro Icardi, pero la oferta está".

En paralelo, volvió a mencionarse la posibilidad de un desembarco en River Plate, impulsada principalmente por el fanatismo de la China Suárez por el club. Sobre eso, Leo comentó: "¿Se dará lo de Icardi a River o no se dará? Había una relación de amistad entre Jorge Brito, expresidente de River. De hecho, sus hijos iban al mismo colegio. Bueno, Brito ya no está. La relación con River sigue. La China es de River. La China ya manifestó que si juega en Argentina debería ser en River. La China, me parece, tiene voto dentro de las decisiones de Icardi". Aun así, fue contundente al remarcar: "Yo lo de River hoy lo veo lejano".

"La oferta de Arabia Saudita ya la tiene. Si hay una oferta que en lo económico supera cualquier otra, es esta. Ahora, ¿quiere ir Icardi con su ritmo de vida y con los problemas que tiene en la vida cotidiana? Arabia es un lugar difícil para adaptarse en cuanto a lo social. ¿Quiere jugar allí? Veremos. Lo económico supera cualquier cosa", manifestó la propuesta que también habría tenido desde Arabia Saudita y una de las más tentadoras desde lo económico.

Finalmente, Europa tampoco quedó descartada. Paradizo recordó el pasado del delantero en Italia y deslizó una nueva posibilidad: "Qué más. En el Inter ya jugó. El tema es si hay una nueva icardiada en la vida de Icardi. El Milan puede ser una opción. El Milan quiere, o por lo menos lo tiene en mente a Mauro Icardi".

Así, mientras su futuro continúa rodeado de versiones y negociaciones, el nombre de Mauro Icardi vuelve a ocupar un lugar central en el mercado de pases internacional, con múltiples clubes atentos a su decisión y con la China Suárez como una figura que podría influir en el próximo paso de su carrera.