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Patentes en CABA: quiénes pagarán menos y qué autos quedarán exentos en 2027

El Gobierno porteño anunció cambios en el impuesto automotor que comenzarán a regir el año próximo. Habrá rebajas para cientos de miles de vehículos y se ampliará el beneficio por antigüedad.

El gobierno porteño anunció que bajará el impuesto a las patentes desde 2027

El gobierno porteño anunció que bajará el impuesto a las patentes desde 2027

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una modificación en el Impuesto a las Patentes que comenzará a regir en 2027. La medida formará parte del proyecto de Ley de Presupuesto que la administración porteña presentará la próxima semana ante la Legislatura.

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De acuerdo con lo informado por el Gobierno porteño, 6 de cada 10 vehículos pagarán menos el año próximo, mientras que el resto mantendrá el mismo monto que abona actualmente. La medida alcanzará a un total de 1.630.000 autos radicados en la Ciudad.

"De 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos y el resto va a pagar exactamente lo mismo que este año. Nadie va a pagar más", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Cuántos autos pagarán menos y cuáles quedarán exentos

Según las cifras difundidas por la Ciudad, alrededor de 824.000 vehículos tendrán una reducción en el impuesto durante 2027. En tanto, unos 654.000 autos, equivalentes al 40% del total, mantendrán el mismo valor que pagaron durante 2026.

A su vez, unos 152.000 vehículos quedarán directamente exentos del pago de Patentes debido a una modificación en el beneficio por antigüedad.

Actualmente, el límite para acceder a la exención está establecido en 25 años. A partir de 2027, ese requisito se ampliará y alcanzará a los vehículos con 20 años de antigüedad. De esta manera, los autos que cumplan con ese criterio dejarán de tributar el impuesto automotor en la Ciudad.

Cuánto pagarán algunos modelos: qué pasará con los eléctricos e híbridos

El Gobierno porteño difundió ejemplos de cómo impactará la modificación en las boletas bimestrales de distintos vehículos:

  • En el caso de un Renault Kwid modelo 2025, la cuota pasará de aproximadamente $134.300 a $72.000, lo que representa una reducción del 46%.
  • Para un Peugeot 208 modelo 2023, el monto bajará de $136.500 a $87.800 por boleta, con una disminución del 35%.
  • Otro de los ejemplos corresponde a un Fiat Cronos modelo 2020. En este caso, el impuesto pasará de $110.900 a $56.800 por cuota, una reducción del 49%.
  • En tanto, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendrá el mismo valor que paga actualmente: $17.600 por boleta.
  • Por último, un Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona $14.700 por cuota, quedará exento por antigüedad a partir de 2027.

El nuevo esquema también contempla la situación de los vehículos eléctricos e híbridos. Los autos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de los híbridos, se mantendrá el beneficio durante los primeros dos años. A partir del tercer año comenzarán a tributar de manera progresiva, hasta alcanzar el 100% del impuesto desde el sexto año.

El argumento del Gobierno porteño

Al anunciar la modificación, Jorge Macri vinculó la reducción del impuesto con una política de eficiencia en el gasto público.

"La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien", sostuvo el jefe de Gobierno.

En pocas palabras

  • Impuesto automotor: El Gobierno porteño anunció rebajas en el impuesto a las patentes para 2027, buscando que 6 de cada 10 vehículos paguen menos.
  • Beneficio por antigüedad: Se ampliará la exención a vehículos con 20 años de antigüedad, beneficiando a unos 152.000 autos.
  • Impacto en modelos: Se proyectan reducciones significativas para autos como Renault Kwid, Peugeot 208 y Fiat Cronos, mientras que los eléctricos seguirán exentos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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