Patentes en CABA: quiénes pagarán menos y qué autos quedarán exentos en 2027

A su vez, unos 152.000 vehículos quedarán directamente exentos del pago de Patentes debido a una modificación en el beneficio por antigüedad.

Actualmente, el límite para acceder a la exención está establecido en 25 años. A partir de 2027, ese requisito se ampliará y alcanzará a los vehículos con 20 años de antigüedad. De esta manera, los autos que cumplan con ese criterio dejarán de tributar el impuesto automotor en la Ciudad.

Cuánto pagarán algunos modelos: qué pasará con los eléctricos e híbridos

El Gobierno porteño difundió ejemplos de cómo impactará la modificación en las boletas bimestrales de distintos vehículos:

En el caso de un Renault Kwid modelo 2025 , la cuota pasará de aproximadamente $134.300 a $72.000 , lo que representa una reducción del 46%.

, la cuota pasará de aproximadamente $134.300 a , lo que representa una reducción del 46%. Para un Peugeot 208 modelo 2023 , el monto bajará de $136.500 a $87.800 por boleta , con una disminución del 35%.

, el monto bajará de $136.500 a , con una disminución del 35%. Otro de los ejemplos corresponde a un Fiat Cronos modelo 2020 . En este caso, el impuesto pasará de $110.900 a $56.800 por cuota , una reducción del 49%.

. En este caso, el impuesto pasará de $110.900 a , una reducción del 49%. En tanto, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendrá el mismo valor que paga actualmente: $17.600 por boleta .

mantendrá el mismo valor que paga actualmente: . Por último, un Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona $14.700 por cuota, quedará exento por antigüedad a partir de 2027.

El nuevo esquema también contempla la situación de los vehículos eléctricos e híbridos. Los autos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de los híbridos, se mantendrá el beneficio durante los primeros dos años. A partir del tercer año comenzarán a tributar de manera progresiva, hasta alcanzar el 100% del impuesto desde el sexto año.

El argumento del Gobierno porteño

Al anunciar la modificación, Jorge Macri vinculó la reducción del impuesto con una política de eficiencia en el gasto público.

"La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien", sostuvo el jefe de Gobierno.