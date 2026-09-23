En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Argentina
Estados Unidos
Acuerdo con EE.UU.

Argentina y EE.UU. avanzan en un acuerdo de inversiones por US$7.000 millones: los detalles

La Argentina y los Estados Unidos siguen con su política de relación y cooperación en materia comercial. Es una operación en varios sectores estratégicos que implican un financiamiento por casi 60.000 millones de dólares.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La Argentina y Estados Unidos en otra etapa de acuerdos comerciales de inversiones. (Foto: Reuters)

La Argentina y Estados Unidos en otra etapa de acuerdos comerciales de inversiones. (Foto: Reuters)

Este miércoles el presidente Javier Milei habla en las Naciones Unidas. Pero también se dará otro paso en la relación bilateral intensificada entre los Estados Unidos y la Argentina. Un acuerdo que será anunciado en Nueva York y que contempla un esquema de financiamiento de aproximadamente US$7.000 millones para proyectos de infraestructura, energía y desarrollo de recursos estratégicos. El principal componente será Argentina LNG, el megaproyecto de gas natural licuado que impulsa YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG.

Leé también Caputo se reunirá con Scott Bessent en la cumbre del G20 para defender el programa de Milei
Cumbre financiera del G20. El sitio para un nuevo encuentro de Luis Caputo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. (Foto: Gentileza Diario BAT)

De ese total, alrededor de US$6.000 millones estarían destinados al desarrollo de Argentina LNG. El financiamiento contará con el respaldo del Exim Bank, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, además de la participación de inversores privados.

El esquema no sería un único préstamo ni implicaría un desembolso inmediato. Según la información publicada, incluiría distintos instrumentos financieros de organismos estadounidenses, entre ellos Exim Bank y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC).

El entendimiento también busca facilitar un mayor flujo de exportaciones argentinas de energía, minerales críticos y materias primas hacia Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro.

El anuncio estará a cargo del canciller Pablo Quirno, el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, durante un foro sobre energía, infraestructura y cadenas de suministro en el Consulado argentino en Nueva York.

El foco puesto en Vaca Muerta

Uno de los proyectos centrales será Argentina LNG, la iniciativa que busca desarrollar una cadena integrada para producir, procesar, transportar, licuar y exportar el gas de Vaca Muerta.

El proyecto es impulsado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, compañía vinculada a la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos ADNOC. La inversión presentada bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) alcanza los US$51.000 millones durante toda la vida útil del proyecto, lo que lo convierte en la mayor inversión presentada hasta ahora bajo ese régimen.

La iniciativa contempla el desarrollo de bloques gasíferos en Neuquén, plantas de procesamiento, gasoductos dedicados, infraestructura para separar líquidos y obras portuarias. El tramo final estará ubicado frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías, donde se prevé instalar dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural (FLNG) con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales. El comienzo de las operaciones está previsto para 2031.

Los acuerdos con Estados Unidos pueden potenciar la importancia de Vaca Muerta. (Foto: El calatense)

Los acuerdos con Estados Unidos pueden potenciar la importancia de Vaca Muerta. (Foto: El calatense)

El financiamiento de Estados Unidos

La estructura financiera del proyecto estaría siendo trabajada por JP Morgan y tendría participación del Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, junto con inversores privados.

El objetivo es facilitar el acceso al capital necesario para desarrollar la infraestructura que permita convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora de gas a gran escala. Según las estimaciones de las compañías involucradas, Argentina LNG podría generar exportaciones cercanas a US$10.000 millones anuales durante aproximadamente dos décadas.

El acuerdo también se encuadra en una estrategia más amplia de cooperación entre Argentina y Estados Unidos. El entendimiento comercial firmado en febrero ya contempla que organismos estadounidenses como Exim Bank y la DFC trabajen junto con el sector privado para respaldar inversiones en sectores críticos de la economía argentina.

De esta manera, el financiamiento estadounidense aparece como una pieza para avanzar en uno de los proyectos de infraestructura energética de mayor escala de la Argentina y ampliar, a partir del gas de Vaca Muerta, la capacidad exportadora del país. Un convenio importante que, llega como dato previo al discurso del presidente Milei en la Asamblea General de las Nacional.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Acuerdo bilateral: Argentina y EE.UU. sellan financiamiento por US$7.000 millones para proyectos estratégicos.
  • Proyectos clave: Se destinarán US$6.000 millones al megaproyecto de gas natural licuado Argentina LNG, con respaldo del Exim Bank.
  • Fortalecimiento comercial: El entendimiento busca agilizar exportaciones argentinas de energía y minerales a Estados Unidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Estados Unidos Javier Milei Donald Trump
Notas relacionadas
Bessent elogió a Argentina antes de la reunión con Caputo: "Lidera una oportunidad histórica"
Tras elogiar a Milei, Bessent se reunió con Luis Caputo
Javier Milei participa de la Asamblea de la ONU con Malvinas como un eje de su discurso
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar