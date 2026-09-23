Argentina y EE.UU. avanzan en un acuerdo de inversiones por US$7.000 millones: los detalles

El anuncio estará a cargo del canciller Pablo Quirno, el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, durante un foro sobre energía, infraestructura y cadenas de suministro en el Consulado argentino en Nueva York.

El foco puesto en Vaca Muerta

Uno de los proyectos centrales será Argentina LNG, la iniciativa que busca desarrollar una cadena integrada para producir, procesar, transportar, licuar y exportar el gas de Vaca Muerta.

El proyecto es impulsado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, compañía vinculada a la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos ADNOC. La inversión presentada bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) alcanza los US$51.000 millones durante toda la vida útil del proyecto, lo que lo convierte en la mayor inversión presentada hasta ahora bajo ese régimen.

La iniciativa contempla el desarrollo de bloques gasíferos en Neuquén, plantas de procesamiento, gasoductos dedicados, infraestructura para separar líquidos y obras portuarias. El tramo final estará ubicado frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías, donde se prevé instalar dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural (FLNG) con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales. El comienzo de las operaciones está previsto para 2031.

Los acuerdos con Estados Unidos pueden potenciar la importancia de Vaca Muerta. (Foto: El calatense)

El financiamiento de Estados Unidos

La estructura financiera del proyecto estaría siendo trabajada por JP Morgan y tendría participación del Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, junto con inversores privados.

El objetivo es facilitar el acceso al capital necesario para desarrollar la infraestructura que permita convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora de gas a gran escala. Según las estimaciones de las compañías involucradas, Argentina LNG podría generar exportaciones cercanas a US$10.000 millones anuales durante aproximadamente dos décadas.

El acuerdo también se encuadra en una estrategia más amplia de cooperación entre Argentina y Estados Unidos. El entendimiento comercial firmado en febrero ya contempla que organismos estadounidenses como Exim Bank y la DFC trabajen junto con el sector privado para respaldar inversiones en sectores críticos de la economía argentina.

De esta manera, el financiamiento estadounidense aparece como una pieza para avanzar en uno de los proyectos de infraestructura energética de mayor escala de la Argentina y ampliar, a partir del gas de Vaca Muerta, la capacidad exportadora del país. Un convenio importante que, llega como dato previo al discurso del presidente Milei en la Asamblea General de las Nacional.