Retiros voluntarios en ANSES: quiénes pueden cobrar hasta 20 salarios

El esquema de pagos quedó organizado en tres escalas principales:

Hasta 10 años de antigüedad: recibirán una suma equivalente a 10 sueldos brutos .

Entre 11 y 20 años de antigüedad: percibirán 15 sueldos brutos .

Más de 20 años de antigüedad: accederán al tope máximo de 20 sueldos brutos.

Para determinar el monto final, el organismo tomará como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año de servicio.

Además, la normativa establece que el pago se realizará en una sola cuota, con carácter cancelatorio. El depósito se efectuará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la firma del acta de desvinculación, en la misma cuenta sueldo del trabajador.

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Qué empleados no pueden acceder al retiro voluntario

El programa no está abierto para todos los trabajadores del organismo. La normativa establece ciertos filtros y exclusiones con el objetivo de preservar el funcionamiento de áreas consideradas clave.

No podrán adherirse al plan:

Personal que se encuentre bajo sumario administrativo o proceso penal .

Empleados que ya hayan presentado su renuncia antes de la publicación de la resolución.

Agentes que ya cumplan los requisitos para jubilarse .

Funcionarios o personal con cargos de conducción política o designaciones jerárquicas transitorias.

Además, la normativa aclara que la aceptación del retiro voluntario no es automática.

La Dirección Ejecutiva del organismo se reserva el derecho de rechazar solicitudes en áreas consideradas estratégicas, especialmente en aquellas vinculadas con la atención al público en las Unidades de Atención Integral (UDAI).

Qué implica para los trabajadores que acepten

Para los empleados que decidan adherirse, la firma del acuerdo mutuo implica la finalización inmediata de la relación laboral con el Estado.

Esto significa que el trabajador pierde la estabilidad propia del empleo público, aunque recibe a cambio un incentivo económico destinado a facilitar su transición hacia otras actividades laborales o emprendimientos personales.

Según lo establecido en la resolución, la gratificación extraordinaria estará exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que permite preservar el valor neto del monto percibido.

El objetivo del Gobierno con el plan

Desde la perspectiva del Gobierno, el programa forma parte del proceso de reducción del gasto público que comenzó a implementarse desde la llegada al poder del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

La iniciativa busca reducir el tamaño de la estructura administrativa del organismo previsional y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos.

Según estimaciones internas, el plan de retiros voluntarios podría reducir la plantilla de empleados de ANSES en alrededor de un 12%, lo que impactaría en los costos operativos del sistema de seguridad social durante el resto de 2026.

Cómo solicitar el retiro voluntario

Los trabajadores interesados en acceder al programa deberán iniciar el trámite a través del sistema interno del organismo.

El procedimiento contempla varias etapas administrativas:

Solicitud de precalificación: el empleado pide el cálculo estimado del monto que le correspondería.

Evaluación del organismo: ANSES cuenta con cinco días hábiles para confirmar si el pedido es viable.

Firma del acuerdo: se formaliza el acta de desvinculación, de manera presencial o digital.

Cese de la relación laboral: la baja se hace efectiva el primer día del mes siguiente a la firma.

Qué se espera en las próximas semanas

Uno de los puntos que el Gobierno observará con atención es el nivel de adhesión al programa, especialmente en las delegaciones del interior del país.

En muchas localidades, las oficinas de ANSES representan uno de los principales empleadores del sector público, por lo que la decisión de los trabajadores podría tener impacto en la estructura laboral local.

Una vez finalizado el plazo de 30 días para adherirse, el Ejecutivo evaluará los resultados del plan y no descarta avanzar con medidas similares en otros organismos descentralizados del Estado.