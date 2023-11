Se sumaron u$s 64.000 millones en importaciones y es el segundo mejor registro en cinco años

En octubre, las importaciones totalizaron algo menos que u$s 5900 millones, aunque se canalizaron a través del MULC pagos por unos u$s 4000 millones.

En otras palabras, casi un tercio del total se financió ya que el mes pasado estuvo cruzado por elecciones, incertidumbre cambiaria, freno en la actividad y restricciones en la oferta de energía, insumos y actividad.

En ese contexto, la adquisición de bienes intermedios fue algo inferior a los u$s 2100 millones, con una caída del 11% anual y algo superior al 8,5% contra septiembre.

Según economistas que siguen temas industriales, las empresas frenan la producción por dificultades en el acceso a los insumos o ralentizan la adquisición de insumos ante el freno de la actividad económica y las expectativas de una recesión más prolongada.

En tanto, la importación de alimentos para la industria (soja, sobre todo) fue por casi u$s 260 millones y es el único subrubro que registra un aumento anual, aunque también cayó contra septiembre.

El equipo económico está a cargo de Sergio Massa.

La importación de bienes de consumo cayó casi 6% mensual y 6% anual, en línea con los registros de los meses previos. Las operaciones fueron inferiores a los u$s 570 millones. La compra de automóviles 0 km, por casi u$s 220 millones, aumentó 7% anual, pero fue 43 por ciento inferior al registro de septiembre.

El Gobierno apeló a varias regulaciones y políticas para tratar de sostener la actividad económica en este contexto de escasez de divisas. La más efectiva de ellas fue la que llevó a las empresas a aumentar sus niveles de deuda comercial.

Según datos del Banco Central, hasta septiembre, la deuda comercial trepaba a u$s 54.000 millones anuales, de los cuales u$s 43.000 millones corresponden a financiamiento para pagar bienes y los u$s 11.000 millones restantes, a servicios.

En septiembre, casi cuatro de cada diez dólares importados se financiaron. El mes pasado, se postergaron pagos por casi u$s 2000 millones. De acuerdo con distintos testimonios de empresas grandes y, sobre todo, pymes sin espalda financiera, las cadenas de pago con proveedores del exterior están al límite.