Septiembre arranca con subas en colectivos y subte: las nuevas tarifas de boletos en el AMBA

Con Tarifa Social 0-3 km: $236,76

3-6 km: $263,75

6-12 km: $284,08

12-27 km: $304,41

Con SUBE no registrada 0-3 km: $836,58

3-6 km: $931,95

6-12 km: $1003,75

12-27 km: $1075,60

Tarifas de colectivos en Provincia

colectivos-amba-reintegro-visa Septiembre arranca con subas en colectivos y subtes en el AMBA. (Foto: archivo)

Para las líneas suburbanas de la Provincia de Buenos Aires, el aumento también ronda el 3,9%. Las tarifas quedaron así:

Con SUBE registrada 0-3 km: $529,45 3-6 km: $589,80 6-12 km: $635,24 12-27 km: $680,72 Más de 27 km: $725,88

Con Tarifa Social 0-3 km: $238,25 3-6 km: $265,41 6-12 km: $285,85 12-27 km: $306,32 Más de 27 km: $326,64

Con SUBE no registrada 0-3 km: $841,83 3-6 km: $937,78 6-12 km: $1010,03 12-27 km: $1082,34 Más de 27 km: $1154,15



Colectivos nacionales en el AMBA

El caso de los colectivos nacionales, que cubren gran parte del AMBA, es diferente. Las tarifas quedaron congeladas en $451,01 para el boleto mínimo, ya que estas líneas habían recibido un incremento del 7% en julio y no forman parte del ajuste de septiembre.

La estructura oficial es la siguiente:

Con SUBE registrada 0-3 km: $451,01 3-6 km: $502,43 6-12 km: $541,13 12-27 km: $579,87 Más de 27 km: $618,35

Con Tarifa Social 0-3 km: $202,95 3-6 km: $226,09 6-12 km: $243,50 12-27 km: $260,94 Más de 27 km: $278,25

Con SUBE no registrada 0-3 km: $717,11 3-6 km: $798,86 6-12 km: $860,40 12-27 km: $921,99 Más de 27 km: $983,18



El impacto de tener la SUBE registrada

La gran diferencia en los precios sigue siendo la SUBE registrada. Quienes no la tengan inscripta pagan entre 50% y 80% más por el mismo viaje.

El Gobierno insiste en que los usuarios deben registrar la tarjeta a su nombre para acceder a los valores más bajos. La medida también busca combatir la reventa ilegal de plásticos y mejorar el control sobre los subsidios.

El subte también sube

subte vagones.webp Septiembre arranca con subas en colectivos y subtes en el AMBA. (Foto: archivo)

El pasaje en subte aumenta un 3,87%. Para quienes cuentan con la SUBE registrada, el esquema queda de la siguiente forma:

1 a 20 viajes : $1.071

21 a 30 viajes : $856,80

31 a 40 viajes : $749,70

Más de 41 viajes: $642,60

En cambio, los usuarios con SUBE no registrada deberán abonar:

1 a 20 viajes : $1.702,89

21 a 30 viajes : $1.362,31

31 a 40 viajes : $1.192,02

Más de 41 viajes: $1.021,73

El Premetro también ajusta su valor: $374,85 con SUBE registrada y $596,01 sin registrar.

Este esquema mantiene la lógica de descuentos progresivos para quienes viajan más veces al mes, aunque la diferencia más notoria sigue siendo entre quienes tienen la SUBE registrada y quienes no, con una brecha que puede superar el 60%.

Una tendencia que seguirá

El aumento de septiembre no será el último. El esquema automático de revisión mensual asegura que cada mes las tarifas se actualicen según la inflación más un 2% adicional.

Esto implica que, salvo cambios en la política tarifaria, los usuarios deberán prepararse para nuevos incrementos en octubre y los meses siguientes.

Además, se suma otro factor: la actualización de tarifas de luz y gas que también comenzó a regir en septiembre, lo que refuerza la presión sobre el gasto de los hogares.