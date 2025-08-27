En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Tarifas
Casa Rosada

El Gobierno aumenta un impuesto al gas para financiar subsidios a usuarios de zonas frías

El Ministerio de Economía aumentó al 6,80 % el impuesto que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y se verá reflejado en las facturas de gas todos los usuarios. ¿Qué dice la nueva norma?

El Gobierno aumentó  un impuesto que repercutirá en las próximas facturas de consumo de gas para subsidiar a usuarios de zonas frías.

El Gobierno aumentó  un impuesto que repercutirá en las próximas facturas de consumo de gas para subsidiar a usuarios de "zonas frías".

El Gobierno nacional aumentó un 0,2% la alícuota del impuesto que pesa sobre la factura de gas para financiar el subsidio que se otorga a usuarios de zonas frías, por lo que el incremento del tributo que es hoy de 6,6% pasa a ser de 6,8% y se verá reflejado en las próximas facturas de consumo de gas desde agosto.

Leé también El Gobierno en alerta por definiciones judiciales sobre los audios de las coimas: el mensaje de Milei y la posible denuncia contra Spagnuolo
El Gobierno en alerta por las definiciones judiciales por los audios de las coimas. Milei dejó su primer mensaje del escándalo. Foto Archivo.

La decisión entra en vigencia desde este miércoles 27 de agosto, a través de la Resolución 1253/2025 publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial y se aplicará en las facturas de gas del mes de agosto. El recargo del 6,80 % se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico que ingrese al sistema de ductos en el territorio nacional e incluye los volúmenes involucrados en el autoconsumo.

La normativa especifica que este recargo deberá ser trasladado a las facturas por consumos finales de los usuarios de los servicios que se encuentren afectados.

¿Cómo y desde cuándo se aplicará el aumento en las facturas de gas?

Las empresas distribuidoras o sub distribuidoras de gas natural no registrarán ganancias ni pérdidas derivadas de su aplicación, aclara la resolución del Ministerio de Economía.

Se establece además, que las comercializadoras deberán aplicar y trasladar el recargo, en su exacta incidencia, sobre el precio del gas natural adquirido en el PIST.

El Ministerio de Economía fundamentó la decisión en una mayor necesidad de “fondos para financiar el régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas”.

La emergencia del sector energético y la reestructuración de subsidios

Según se señaló en los considerandos de la resolución, la medida se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional y del proceso de reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía, en el que el Estado Nacional decidió quitar los aportes del Estado que funcionaban como un subsidio generalizado a toda la demanda y consumo de gas.

Las disposiciones de la resolución serán aplicables a los consumos realizados a partir del día en que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publique en el Boletín Oficial los procedimientos especiales para la facturación de este recargo.

