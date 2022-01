Tarifas, tasas altas y jubilaciones: ¿Cómo va a hacer Guzmán para bajar el déficit fiscal que acordó con el FMI?

Los próximos pasos del gobierno para lograr un acuerdo con el FMI no serán fáciles de digerir: deberá avalar una nueva suba de las tasas en pesos y de las tarifas de los servicios públicos. Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron a A24.com que por ahora no está prevista la llegada de una misión técnica del FMI al país y que la intención es que la Carta de Intención esté acordada dentro de 5 semanas. “La llegada de misiones al país para cerrar acuerdo no existe más; se reúnen con videoconferencia todos los días”, agregó otra fuente del Palacio de Hacienda.