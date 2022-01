Tras el anuncio del acuerdo con el FMI, baja el riesgo país mientras suben las acciones y los bonos argentinos

Por su parte, las acciones de empresas argentinas en Wall Street operan con alzas de hasta 9,3% en el caso de Banco Macro (BMA) y 6,3% por parte de Grupo Financiero Galicia (GGAL).

En el segmento de renta fija los bonos soberanos en dólares cotizaban con subas de hasta 8,1%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 1,5%.

Por su parte, el dólar blue bajó $5 después del anuncio, el dólar oficial se mantenía estable a $ 104 para la compra y a $ 110 para la venta en el Banco Nación, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzaba 4,6% y cotizaba a $241,84. En tanto, el dólar MEP o Bolsa retrocedía 3,1% y se comercializaba a $ 216,90.

Acuerdo con el FMI

El presidente, Alberto Fernández, anunció este viernes por la mañana el pago de los 731 millones de dólares en concepto del vencimiento que estaba previsto dentro de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Quiero anunciarle que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el Fondo", comenzó el Presidente en un mensaje grabado. "Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo", dijo.

En tanto, detalló que el acuerdo "no restringe, no limita no condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero".

Por otra parte, el mandatario también aclaró que se podrá "acceder a nuevos financiamientos" y que "no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional". "Tampoco dispone saltos devaluatorios", agregó.