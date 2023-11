Tras la suba de las acciones argentinas, Javier Milei adelantó que espera que baje el dólar

milei.jpg Javier Milei asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre (Foto: El País).

En tanto Milei, sostuvo "yo no veo al gobierno con voluntad de corregir los desequilibrios, lo veo más con la intención de dejar plantadas todas las bombas antes de irse".

Consultado sobre cómo debería reaccionar el dólar blue, contestó: “Cuando tenés mejoras de los activos, el dólar se mueve en la dirección contraria”.

"Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de escenario. O sea, nosotros tenemos perfecta conciencia de la magnitud de los desequilibrios de la economía argentina que hay que poner en orden y tenemos diseñado todo el programa como para enfrentarlo. Así es que la verdad es que yo no le estaría pidiendo cosas que no hicieron en los cuatro años, no lo van a hacer ahora", agregó Milei.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York se dispararon este lunes por encima del 36%, mientras que los bonos argentinos también subieron un 6%.

Al ser hoy feriado nacional, no hay operaciones en el mercado local, ni tampoco cotización de los dólares oficiales, blue, MEP y contado con liquidación (CCL). Sí se pude seguir el rendimiento del dólar cripto. Por lo cual, lo que sucede en la plaza de Estados Unidos es uno de los principales indicadores para medir en estas horas el termómetro del resultado del balotaje, en el mundo de las finanzas.