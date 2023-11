Javier Milei: las 5 incógnitas sobre la Argentina que viene

1. El Gabinete

No queda claro cómo va a conformar Milei su gabinete. En principio, se había rodeado de referentes sin experiencia de gestión, ni trayectoria política. La llegada de Mauricio Macri y el PRO a la vida de La Libertad Avanza puede poner en jaque a ese tipo de armado que se había planteado Milei.

Queda claro que va a haber 8 ministerios, nada más. Habrá que ver cuáles son para el PRO y cuáles se los queda él mismo.

La principal duda es quién va a ser el ministro de Economía. Se habló mucho en las últimas horas de Federico Sturzenegger, un hombre del PRO muy cercano a Mauricio Macri y de excelente relación con el nuevo presidente. Sin embargo, queda la duda de si Milei va a querer ceder ese resorte a alguien que no es de su entorno más directo.

Una duda menor es qué pasa con el gabinete de Seguridad. Milei le había prometido que Seguridad y Defensa iba a ser para Victoria Villarruel. Pero también se habló de que alguna de esas áreas pueda quedar para Patricia Bullrich como parte del acuerdo con Macri. Por ahora, no hay respuestas

Y esto abre el segundo interrogante.

2. El rol de Mauricio Macri

Macri apoyó a Milei "incondicionalmente" y sin pedir nada a cambio. Al menos eso dijeron formalmente las dos partes. Hasta acá, la campaña. Pero ahora empieza otra historia que es la de gobernar. Queda claro que Milei no hubiera podido ganar sin el apoyo de Macri. ¿Qué va a pedir el expresidente a cambio? ¿Quién va a tomar las decisiones en el próximo gobierno? ¿Qué lugar va a tener el expresidente en la toma de decisiones? ¿Puede llegar a ser un presidente en las sombras?

Ambos actores reconocen que no tuvieron más que algunas llamadas telefónicas y tres reuniones presenciales. Esto puede derivar en futuros roces que afecten la gobernabilidad.

La otra gran duda tiene que ver con el apoyo parlamentario que sectores del PRO. ¿Cuántos legisladores le pueden aportar al próximo gobierno para garantizar la aprobación de las leyes que necesiten?

Javier Milei.jpg Javier Milei, antes de pronunciar su discurso de la victoria (Foto: Télam).

3. El futuro Congreso

Milei va a tener apenas 39 diputados y 7 senadores. Muy poquito no solamente para gobernar, sino también para evitar que le impongan leyes por la ventana, que le tiren abajo decretos o incluso para quedar a tiro del juicio político si las cosas no salen como él espera. Va a asumir como el gobierno más frágil de la historia.

La mayor parte de las medidas que Milei quiere implementar necesitan el aval del Congreso. Desde la dolarización, hasta el cierre del Banco Central o -más inmediato- el presupuesto 2024, si es que quieren imponer ajustes.

Habrá que ver cómo se reconfigura el Congreso en ese sentido:

¿Cuántos del PRO van a acompañar a Milei?

¿Qué va a hacer la UCR?

¿Qué van a hacer los legisladores que respondan a los gobernadores con responsabilidad de gestión?

Y una duda no menor. La mayoría de los legisladores que entraron por parte de La Libertad Avanza no son del riñón de Milei. Fueron candidaturas que en muchos casos fueron acercadas por dirigentes territoriales del peronismo o librepensadores que difícilmente puedan someterse a una disciplina partidaria. ¿Cómo va a funcionar ese bloque cuando lleguen al poder? ¿Van a responder orgánicamente a Milei?

4. ¿Quién va a ser el líder de la oposición?

A partir de ahora va a haber que mirar los gestos de Cristina Kirchner, que otra vez asoma como posible líder de la oposición. No ganó, pero no perdió. Ni siquiera le puso el cuerpo a la campaña y siempre va a poder decir que estaba proscripta.

Sergio Massa difícilmente pueda volver después de esta caída. No hizo mala campaña con un gobierno destrozado. Pero la diferencia fue demasiado grande para un peronismo que no suele perdonar las derrotas.

Axel Kicillof va a ser el único jefe territorial de peso del peronismo. No tiene CABA, ni Santa Fe, Mendoza o Córdoba. El resto de las provincias no puede hacer fuerza. No quedan grandes líderes entre el resto de los gobernadores. Habrá que ver si el PJ cordobés se integra al peronismo nacional. Martín Llaryora, gobernador electo, tiene ganas de tener protagonismo.

Pero Milei se va a tener que enfrentar a dos oposiciones. Porque también la UCR asoma como un contrapeso: tiene muchas gobernaciones, diputados, senadores y algunos posibles líderes como Maxi Pullaro (gobernador de Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) o Martín Lousteau, derrotado en su distrito, pero que asoma como posible candidato a presidir el partido.

5. La transición con Alberto y con el FMI

La otra gran duda es qué país va a heredad Javier Milei. Porque todavía faltan 20 días para recibir la banda presidencial. Y no se sabe en qué condiciones va a quedar la economía.

Se venció el tiempo del dólar soja y probablemente ningún exportador ingrese ningún dólar hasta saber qué tipo de cambio habrá. Eso le puede meter más presión al tipo de cambio paralelo.

¿La negociación por la transición va a ser con Alberto o con Massa? Massa ya avisó que quiere pedirse licencia.

¿Cómo va a ser la negociación con el FMI?

Esa duda va a ser la piedra fundamental sobre la que se va a asentar el próximo gobierno.