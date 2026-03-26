Un integrante del equipo de "Toto" Caputo defendió el plan económico: "No creo que la gente esté peor"

Y agregó: "A la larga termina resintiéndote. Inversión, consumo, empleo. Por eso Argentina no crece desde el año 2005. Entonces, en menos de dos años se estabilizó la macro, partiendo de una herencia muy complicada, se duplicó el crédito a las familias y empresas y, además de la estabilización macroeconómica, esto va a mejorar la situación de los sectores que todavía no están viendo esa tracción del crecimiento económico. Se bajaron impuestos por más de 2,5 puntos del producto".

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La economía de los argentinos

Cuando se le consultó sobre la economía del día a día, respondió: "Antes, los pesos te quemaban, tenías que salir a stockearte, comprabas además aceite a lo tonto, porque los pesos te quemaban, no podías hacer una inversión a mediano plazo, estabas todo el tiempo mirando dónde está el dólar, a cuánto va a estar el costo de reposición de la mercadería, no tenías insumos para importar".

Para el funcionario que depende de "Toto" Caputo, ahora hay una sensible modificación de esa realidad: "Todo eso cambió rotundamente a partir de la estabilización macroeconómica. Hoy, las empresas pueden tener los insumos, tienen acceso al crédito, se puede estirar el horizonte de inversión, porque tenés estabilidad macroeconómica en términos del dólar. Las tasas de interés están bajando, se accede a un crédito, contra familias de clase media que pueden obtener un crédito hipotecario, y eso te cambia la vida rotundamente".

También marcó que, para él, una modificación a nivel macro de incentivos para invertir y actuar en el país. "Los incentivos macroeconómicos cambiaron rotundamente. Antes había un esquema macroeconómico que, en la micro de cada familia o de cada empresa, ¿qué pasaba? Tenías protección comercial, con lo cual trabajabas con márgenes muy altos, no había incentivo a competir y a bajar costos, y ese costo lo pagaba el consumidor con precios muy altos".

"Ahora tenés una macroeconomía estabilizada con una apertura comercial que te permite ganar escala, baja de regulaciones, tenés baja de aranceles, baja de impuestos, baja del costo financiero. Y en ese contexto, el incentivo es competir, bajar costos, ser eficientes, ganar escala, y eso va en beneficio del consumido", dijo.

Sin embargo, ante la insistencia de sectores o personas que remarcan en notas y encuestas que "no llegan", Furiase insistió: "Yo creo que esas son historias que pueden ser ciertas, historias particulares, y no se cuenta la otra cara de la moneda. La economía, cuando mirás el producto bruto interno, ha acumulado, de diciembre de 2023 a diciembre de 2025, creció 10,3 por ciento".

También habló de datos que marcan, según Furiase, que "el consumo privado está a nivel de récord. Lo que pasa es que hay un cambio en la composición del consumo. Pasaste de bienes de consumo masivo, porque te quemaban los pesos, y ahora vas al electrodoméstico, a una casa, viajes, autos".

Dijo que el consumo privado está en máximos históricos, creció 7,9 por ciento el año pasado. "¿Por qué? Lo que hubo fue una recuperación muy fuerte del crédito. Nosotros recibimos un crédito que era cuatro puntos del producto, crédito a familias y empresas, y gracias al superávit fiscal, la estabilización macroeconómica y la baja de inflación, hoy eso es 10 puntos del producto. Y eso impulsó el consumo de bienes durables, impulsó el consumo de electrodomésticos", volvió a insistir.

El "ruido" de las elecciones

También Furiase hizo suyo el discurso del Gobierno sobre lo que sucedió en la economía en el año electoral. Dijo: "Obviamente, en los últimos meses, producto de lo que fue el ruido político en las elecciones, subió el riesgo país, se desaceleró el nivel de actividad y la inflación subió en el margen por la caída en la demanda de dinero que eso generó, a lo que se le acoplaron movimientos de la carne, de precios relativos, de servicios, tarifas, para sostener el superávit fiscal, aumentos en estacionales".

Entonces dijo que, desagregando algunos aspectos, el cálculo de la inflación anual es bueno: "Cualquier agregado monetario que mire está viajando al 20% interanual, muy por debajo de la inflación. Eso anticipa que la inflación va a bajar, y eso va a permitir que los salarios, junto con el crédito, porque están bajando las tasas de interés...".

El problema de marzo

Furiase abrió el paraguas sobre los datos económicos de marzo. "Marzo va a ser otro mes donde el salario va a perder con la inflación. Marzo es un mes donde la estacionalidad es complicada en términos de inflación, además pega en esto por el contexto internacional, pero fijate la solidez del programa económico, que en el ruido de las elecciones se fue a una dolarización del 50% del límite de la cantidad de dinero, producto de ese ruido político", quiso balancear.

"Y ahora está en una crisis internacional que golpea el precio del petróleo y golpea los bonos en dólares de todos los países emergentes, y aun así tenemos el dólar tranquilo y las tasas de interés en pesos bajando. Eso habla de la fortaleza macroeconómica, que, obviamente, no está aislada de la micro. Por eso sacamos más de 12 millones de personas de la pobreza", detalló.

Qué tipo de inversión es la que llegará a la Argentina

El funcionario respondió así a esa pregunta: "Todo lo que vamos a tener de inversión por el lado del RIGI, hay 25.000 millones de dólares ya aprobados, hay unos 70.000 millones de dólares en revisión. La combinación de la reforma laboral, que le baja el costo a las empresas del 18% al 2%, es muy importante. Junto con la ley de inocencia fiscal, eso va a potenciar el mercado de capitales. Y hay un potencial enorme".

Luego dio una visión favorable de los depósitos en dólares pese a que no aumentan como el Gobierno esperaba: "Lo que son los depósitos en dólares están en 40.000 millones. Se habló de dinero no declarado en su momento, que hoy... Yo creo que eso va a llevar un tiempo. Obviamente, la estabilización, junto con la ley de Inocencia Fiscal, no tengo dudas de que eso va a atraer. Ya lo estás viendo en los depósitos en dólares. Están en 40.000 millones de dólares. Y el margen que hay para el potencial que tenemos... O sea, los argentinos se calcula que tienen 170.000 millones de dólares fuera del sistema. Producto de la estabilización macroeconómica, con que entre el 10% de eso, te cambia la ecuación macroeconómica", explicó.

Y apuntó en concreto al sector de energía y minería: "Esa balanza comercial era deficitaria históricamente en 7.000 millones de dólares. Hoy está en 6.000 millones. Y al 2030 es 45.000 millones de dólares".

Furiase dijo que si el país tiene más dólares, entonces habrá más inversión y más estabilidad. Así, la inflación seguirá bajando. Entonces Laje le preguntó:

—"¿No tenés ningún amigo al que le vaya mal?"

Y el funcionario contestó: "Mirá, la mayoría de los amigos está en una situación donde les está costando, pero que de todas formas están mejor de lo que era hace dos años, entienden que es el camino. ¿Ok? Lo tienen clarísimo. Y eso, hay resultados que lo estás teniendo en poco tiempo".

Sobre el ritmo de la microeconomía y el tiempo para que se vean los cambios, dijo: "Creo que es muy rápido lo que se le está pidiendo a sectores productivos como transformación. Tarda un tiempo en hacerlo. Y yo creo que ahí es donde tenés que mirar los datos. Los datos te dicen que estamos en récord histórico de exportaciones, de consumo privado y del producto bruto interno, partiendo de una situación de crisis financiera", argumentó.

Repitió, como otros funcionarios, que hasta ahora se sacaron más de 12 millones de personas de la pobreza. Que la inversión se está recuperando rápidamente, con lo cual los números demuestran que van por el camino correcto. "No hubiese tenido una elección de medio término con 40% si la gente no llegara a fin de mes", apuntó.

La inflación en agosto, ¿puede empezar con cero?

Furiase intentó aclarar qué puede pasar para la segunda mitad del año. "No lo descarto, pero ese no es el punto, digamos. La inflación se va a deslizar, va a bajar fuertemente, porque las condiciones macroeconómicas... Marzo es el último mes de inflación. Marzo es un mes donde venís... la carne, el arrastre, lo tuviste, además por el contexto internacional y, además, es un mes de estacionalidad complicada por los colegios y educación. Entonces, a partir de abril y mayo, ya despejados todos esos componentes, la inflación está pronta para bajar fuertemente, y eso lo sienta la gente en mejora del salario real".

Los recursos para pagar los vencimientos externos

Habló de conseguir el financiamiento "interno o local" porque un riesgo país a 600 puntos hace imposible el crédito externo: "Son fuentes de financiamiento más baratas de lo que hoy costaría salir al mercado con este nivel de riesgo, que es de 600 puntos básicos".

Por lo tanto, para los próximos vencimientos y pagos la idea se mantiene: "El mercado local se está moviendo y estamos captando ese excedente de dólares que está generando la estabilización macroeconómica y todo lo que tiene que ver con reformas estructurales, como la reforma laboral, el aumento de los depósitos en dólares, y eso nos permite cubrir todos los vencimientos hasta el fin del mandato y, obviamente, a un costo financiero más bajo de lo que hoy saldría una salida al mercado a 600 puntos básicos".