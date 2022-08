Vence el esquema "dólar soja" y crece la expectativa sobre los próximos anuncios para el campo

El "dólar soja" es un sistema por el cual los productores pueden realizar un depósito con retribución diaria atada a la evolución del Dólar Link, hasta el 70% del valor de la venta de granos. El 30% restante permite la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAÍS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.

Desde el inicio, las entidades del agro como la Sociedad Rural salieron a advertir que se trataba de un mecanismo "complejo" para el productor y el propio Bahillo aseguró que el programa "fracasó" y adelantó que la idea oficial es "simplificar" el esquema.

Y es que tal como adelantó A24.com, sólo se realizaron 240 operaciones por $2.600 millones y se liquidaron cerca de 51.000 toneladas. Un nivel bajo considerando que la expectativa oficial era la de u$s4.500 millones.

¿Qué se puede esperar de un nuevo "dólar soja"?

Las alternativas para el reemplazo son variadas y tanto desde Economía como del Central no confirman aún ningún nuevo esquema. Lo cierto es que los caminos apuntan a que los productores obtengan mejores retribuciones que el actual dólar a $140 que incluso se vuelve más débil con el 33% de retenciones y queda en $93,80.

Fuentes del mercado aseguraron a A24.com que no hay "ninguna expectativa" de que se mantenga el esquema actual y que se espera un sistema "simplificado" con un dólar a $190. Días atrás, el economista Salvador Di Stefano, llamado el "gurú" del dólar, habló sobre la posibilidad de "un bono al que venda la soja por un 20% a un 30% de su valor. Ese bono se lo podrían vender a los exportadores. De esa forma los productores podrían vender soja a un valor muy alto para retener maíz y trigo".

Por otro lado, desde el BCRA indicaron que aún no hay novedades acerca de su reemplazo y que en caso de vencimiento, su continuidad se tratará en la reunión del Directorio de este jueves.

Para el economista Christian Buteler "lo mas importante es el que Banco Central defina que va a hacer con el mercado de cambios y anuncie si va o no va a haber un sistema diferenciado". "La incertidumbre es el peor de los escenarios para los productores que no saben si vender o no vender", cuestionó.

"Dólar soja" ineficiente y situación de las reservas

Mientras, la autoridad monetaria concatenó 14 ruedas consecutivas de compras de divisas y acumuló u$s320 millones. Sin embargo, las arcas continúan en niveles críticos y los saldos positivos de cada jornada son magros. Este martes, el BCRA cerró con las u$s36.845 millones en las reservas.

Según el operador de cambios de PR Gustavo Quintana, en las últimas ruedas hubo un cese de demanda para la importación de energía y una leve mejora en la oferta. Sin embargo, este pequeño impulso resulta insuficiente tanto para lo que se podría considerar un nivel "cómodo" de disponibilidad de dólares para intervenir en el mercado como para la meta del Fondo Monetario Internacional (FMI) que queda lejos.

De acuerdo a informes de distintas consultoras, en realidad lo que se llama las reservas "netas", es decir, el "poder de fuego" del Central para equilibrar el tipo de cambio están en u$s1000 millones, para los pronósticos más optimistas, y u$s600 millones, para los más pesimistas. El propio presidente de la entidad, Miguel Pesce, admitió que ya se están utilizando parte de las reservas líquidas como el swap con China.

Al inicio de la gestión de Massa e incluso el corto paso de Silvina Batakis, el horizonte estaba en septiembre: un mes en el que, estacionalmente, la demanda de dólares para la importación de energía da un respiro y fecha en la que se esperaba, los mecanismos para la liquidación del agro aportaran un colchón.

No obstante, en el mercado advierten que lo que se adelanta de oferta hoy, será escasez mañana y con vistas en la revisión del FMI, faltan unos u$s5000 para llegar a la meta del acuerdo.