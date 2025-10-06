En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pequeño J
Florencio Varela
Crimen de Florencio Varela

La imagen que complica a "Pequeño J": con quién se reunió días antes del triple femicidio

La imagen, extraída de una cámara de seguridad privada, retrata al presunto autor intelectual de los crímenes y a una de las víctimas, en el barrio porteño de Flores. La Justicia investiga si el encuentro fue el inicio de la trama que terminó con el asesinato de tres jóvenes.

La imagen que complica a Pequeño J: se reunió con una de los víctimas días antes del triple femicidio

La imagen que complica a "Pequeño J": se reunió con una de los víctimas días antes del triple femicidio
Leé también Triple Crimen Narco: qué dijo el general que detuvo a "Pequeño J" en Perú
Qué dijo el general que detuvo a Pequeño J en Perú. 

Este lunes se conoció una imagen captada por una cámara de seguridad, que muestra a Lara Gutiérrez (15) caminando junto a “Pequeño J” por una calle del barrio porteño de Flores, dos semanas antes de que la adolescente fuera asesinada junto a Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

lara pequeño j

La fotografía fue extraída de un video registrado el 6 de septiembre, y según confirmaron fuentes judiciales, forma parte de la causa que lleva adelante el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza.

En la secuencia puede verse a Lara vestida completamente de negro, mientras camina al lado de “Pequeño J”, que llevaba puesta una remera oscura, jogging gris y zapatillas blancas. El registro proviene de una cámara privada instalada en el frente de una vivienda en Flores, y ya fue incorporado al expediente como prueba de contacto previo entre víctima y victimario.

Un encuentro bajo sospecha

De acuerdo con el expediente, la reunión tuvo lugar dos semanas antes del triple crimen, en un contexto que ahora la fiscalía intenta reconstruir.

Según testimonios incorporados a la causa, Lara le había contado a una conocida que tenía miedo de asistir sola a un encuentro con un hombre en el barrio de Flores, por lo que le pidió que la acompañara.

Una testigo declaró que la adolescente le pidió acompañarla “para sentirse más segura”, ya que el hombre con quien se iba a ver —presuntamente “Pequeño J”— la había contactado días antes. “No quería ir sola, estaba nerviosa”, contó la mujer ante los investigadores.

Otra amiga de Lara, que vivía en La Tablada, aseguró que la joven le comentó que “un ciudadano peruano la había invitado a comer”, y que no era la primera vez que se veían. En esa ocasión, la víctima recibió 200 dólares como regalo, según relataron fuentes judiciales, aunque el sospechoso “no le tocó un pelo”.

TRIPLE CRIMEN NARCO: "IBAN A MATAR A LARA Y SE SUBIERON LAS OTRAS DOS" - ABOGADO DE SOTACURO
TRIPLE CRIMEN NARCO: "IBAN A MATAR A LARA Y SE SUBIERON LAS OTRAS DOS" - ABOGADO DE SOTACURO

En los días previos al crimen, el vínculo se volvió más insistente: “Pequeño J” habría enviado obsequios a Lara, entre ellos un perfume y un oso de peluche, que fue encontrado luego en su habitación.

El último contacto entre ambos habría ocurrido el sábado 20 de septiembre, día en que desaparecieron las tres jóvenes. Según los registros telefónicos, ese mismo día el presunto femicida la llamó para coordinar un nuevo encuentro.

El vínculo entre las víctimas y los acusados

Las tres chicas, Brenda, Morena y Lara, salieron de sus casas en La Tablada tras recibir una propuesta para asistir a una supuesta fiesta, a cambio de 300 dólares cada una.

Esa fue la última vez que se las vio con vida. Sus cuerpos fueron encontrados días después enterrados en el fondo de una vivienda en Florencio Varela, en el barrio Villa Vatteone.

La casa donde se hallaron los cuerpos había sido alquilada por Celeste González Guerrero (28) y su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), ambos ya detenidos. Según la hipótesis del fiscal Arribas, la propiedad habría sido utilizada para el crimen, y “Pequeño J” habría coordinado la emboscada desde su círculo más cercano.

lara

El fiscal Arribas confirmó que, además de los nueve detenidos hasta el momento, podría haber al menos cuatro personas más involucradas.

“Estamos trabajando sobre los teléfonos incautados y los audios extraídos. Una vez que se individualicen a las personas que figuran allí, se procederá a su detención”, explicó el fiscal.

Entre los arrestados figuran Maximiliano Parra (18) e Iara Ibarra (19), sorprendidos mientras limpiaban manchas de sangre en la escena del crimen. También fue detenido Víctor Sotacuro, el remisero que trasladó a las víctimas y que luego escapó a Bolivia, donde fue capturado en la localidad fronteriza de Villazón.

Los últimos en ser arrestados fueron Ozorio y “Pequeño J”, localizados en Perú el pasado 30 de septiembre, en un operativo conjunto entre Interpol y las fuerzas peruanas.

Las dudas que persisten

Aunque una de las líneas de investigación apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, el fiscal aclaró que aún no hay pruebas suficientes para confirmar ese móvil.

“No tenemos todavía elementos que acrediten que se trató de un hecho vinculado al narcotráfico. Es una hipótesis, pero necesitamos más pruebas”, señaló Arribas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pequeño J Florencio Varela Crimen
Notas relacionadas
Pequeño J: los vínculos políticos de una familia atravesada por la violencia extrema
La reunión que podría explicar el origen del triple crimen narco: "Pequeño J" y un encuentro clave
Pequeño J: las primeras imágenes en la cárcel de Perú tras conocerse su escalofriante perfil psicológico

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar