Eduardo Feinmann cruzó a los jueces de la causa de los Cuadernos: "Pongan los huevos y llevenla presencial"

Otra vez, al comparar el Juicio a las Juntas con el proceso que el juicio, en el que se investigan hechos de corrupción ligados a los gobiernos kirchneristas, planteó: "Allí se tomaron 850 declaraciones de testigos, en cuatro meses, todos los santos días, hasta la madrugada del día siguiente. Así se trabaja, así se trabaja".

"En esta de cuadernos ustedes solamente toman audiencias un día por semana, durante cuatro horas. A mí me da la sensación que tienen ganas de proteger a Cristina y compañía. Si no realmente no se entiende, hasta la Corte Suprema de Justicia está a las puteadas con ustedes", reclamó y justificó que se trata de un caso "importante, donde están en juego miles de millones de dólares que se chorearon con coimas"

Feinmann también pasó imágenes del ya mencionado juicio a las cúpulas militares y observó: "Me encantaría que el juicio sea así. Y ahí donde estaban sentados (Emilio) Massera, (Rafael) Videla y compañía; que ahí estén sentados también Cristina y compañía. Y la gente del pueblo aplaudiendo cómo se está juzgando a una corrupta".

En esa línea, agregó que "Cristina hoy es la jefa de una banda criminal que debe ser juzgada por un delito de lesa humanidad" y planteó que "un acto de corrupción es un delito de lesa pobreza".

Con un mensaje a la expresidenta, dijo: "Le afanaste la guita al pueblo. Esa plata que se llevó Cristina, Néstor y compañía en los bolsitos tendría que haber estado en el Garrahan, en los discapacitados, en la obra pública, en los hospitales, en la educación".

Luego volvió a cruzar a los magistrados: "Hagan lo que tienen que hacer por el bien de la República. A menos que ustedes estén jugando para la chorra. Si ustedes siguen en este caminito, yo voy a entender que ustedes quieren que esto se dilate, que la señora zafe de alguna manera, que esto se diluya".

Y exigió que los tres jueces "pongan los huevos, llévenla ahí, presencial" y sostuvo que a la exmandataria la "saquen todos los días de su casa y la lleven al tribunal como corresponde".

El periodista también cuestionó que la titular del PJ no salga en cámara durante las audiencias por videollamada que se están realizaron hasta ahora. "¿No les parece una falta de respeto que la tipa no ponga la cara como tiene que poner? Se les cagan de risa", recriminó.