El comentario más punzante de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity con una indirecta para Icardi

Más tarde, en su entrevista individual, Maxi redobló la apuesta con una frase que dejó en claro su postura: "Yo me llevé la peor parte, la medieval".

¿Qué dijo Maxi López sobre los inicios con Wanda Nara que dejó a todos en shock?

Aunque durante años protagonizaron una de las separaciones más mediáticas y conflictivas del espectáculo, hoy Maxi López y Wanda Nara sorprenden con una relación completamente distinta. Lejos de los escándalos, se muestran cercanos, cómplices y con una dinámica que incluso les permite recordar su historia con humor y afecto, como si el pasado hubiera quedado definitivamente atrás.

En ese contexto, Maxi no solo aceptó formar parte de MasterChef Celebrity (Telefe), sino que lo hizo con el impulso de su ex, quien además de ser la conductora del ciclo, fue quien gestionó su incorporación al programa. A pesar de estar en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson —con quien ya tiene una hija y espera otro bebé—, López se muestra cómodo y en buenos términos con la madre de sus tres hijos varones.

Con este clima de reconciliación, ambos decidieron compartir una entrevista en Ferné con Grego, el ciclo que conduce Grego Roselló en el canal de YouTube de Telefe, y que también se emitió en la pantalla del canal el jueves pasado, justo antes del reality culinario. Durante la charla, repasaron momentos de su vida en común, anécdotas de su matrimonio y hasta se animaron a hablar de temas como la división de bienes. Fue en ese momento que Maxi reveló una historia íntima de Wanda que la dejó sin palabras y provocó risas entre los seguidores del programa.

López no dudó en contar que la imagen glamorosa de Wanda Nara no siempre fue como se la ve hoy. Luego de que ella dijera que su historia con él fue como la de la Cenicienta, él retrucó con una anécdota filosa: “¿Te acordás cuándo llegaste a Rusia? Zapatillas y valija rota. Me pregunté de dónde vino, vino de Kabul. Yo la recibí con flores, y ella era de Kabul... adentro. Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!“, lanzó sin filtro, mientras Wanda lo miraba entre risas y sorpresa, sin poder desmentirlo.