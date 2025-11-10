A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FIN DEL AMOR

Cristian Castro habría dejado a Mariela Sánchez por una fan: los detalles que reveló Ángel de Brito

Cristian Castro se habría separado de Mariela Sánchez tras un escándalo con una fan en Córdoba. Los detalles.

10 nov 2025, 22:03
cristian castro angel de brito
cristian castro angel de brito

En las últimas horas, comenzó a circular la noticia de una nueva ruptura en el mundo del espectáculo: Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían puesto fin a su relación.

La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde el conductor compartió detalles de una conversación que mantuvo con Mariela. “Yo hoy hablé con Mariela. Dice que después de Perú vino el recital de Córdoba también, el show de La Mona y el partido de fútbol. El partido de fútbol fue lo que dinamitó todo porque ahí apareció esta fan que lo capturó a Cristian y lo abdujo, no sé qué le hizo”, relató De Brito, dejando entrever que el encuentro con una admiradora habría sido el punto de quiebre.

Leé también

Verónica Castro contó la verdad sobre los supuestos golpes de su hijo, Cristian: "Estoy..."

Verónica Castro contó la verdad sobre los supuestos golpes de su hijo, Cristian: Estoy...

En medio del debate en el programa, una de las angelitas opinó sobre la situación: “Pero no está mal que aparezcan fans. El tema es como reaccióna él”, marcando que el problema no sería la presencia de seguidoras, sino la actitud del cantante frente a ellas.

Luego, De Brito contó: “En un segundo se enamoró de la fan, llamó por teléfono a la novia y le dijo: 'Chau, me quiero separar. Se terminó todo esto'. Por teléfono terminó dejándo a la pobre Mariela, que la verdad se lo estuvo aguantando con toda su inestabilidad, porque es un chico inestable”.

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez había atravesado varias idas y vueltas, pero esta vez todo indica que el vínculo se quebró definitivamente.

Embed

Cómo habían anunciado su casamiento Cristian Castro y Mariela Sánchez

Hace algunos meses, Cristián Castro había compartido detalles en Intrusos (América TV) sobre su relación con la cordobesa Mariela Sánchez y había confirmado la fecha de su casamiento.

Durante un móvil, Pablo Layús le había preguntado directamente al cantante mexicano —en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares— si ya tenía definida la fecha para dar el sí.

"Es un minón que me cuida muchísimo, me cuida tanto. Se merece todo. Me voy a casar con ella el próximo año", había respondido Castro, con una sonrisa y sin ocultar su entusiasmo.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Cristian Castro Angel de Brito

Lo más visto