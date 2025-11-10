Cristian Castro habría dejado a Mariela Sánchez por una fan: los detalles que reveló Ángel de Brito

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez había atravesado varias idas y vueltas, pero esta vez todo indica que el vínculo se quebró definitivamente.

Embed

Cómo habían anunciado su casamiento Cristian Castro y Mariela Sánchez

Hace algunos meses, Cristián Castro había compartido detalles en Intrusos (América TV) sobre su relación con la cordobesa Mariela Sánchez y había confirmado la fecha de su casamiento.

Durante un móvil, Pablo Layús le había preguntado directamente al cantante mexicano —en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares— si ya tenía definida la fecha para dar el sí.

"Es un minón que me cuida muchísimo, me cuida tanto. Se merece todo. Me voy a casar con ella el próximo año", había respondido Castro, con una sonrisa y sin ocultar su entusiasmo.