Política
Oscar Centeno
CORRUPCION

Causa Cuadernos: nuevos videos de Oscar Centeno

El juicio se inició este jueves e incluye a 19 ex funcionarios, dos choferes y 65 empresarios acusados de integrar una asociación ilícita orientada a la recaudación sistemática de sobornos entre los años 2003 y 2015.

CAUSA CUADERNOS: NUEVOS VIDEOS DE OSCAR CENTENO

Comenzaron a circular videos que mostrarían los supuestos recorridos de Oscar Centeno, el remisero que registró en sus cuadernos el movimiento de bolsos y pagos ilegales. Entre las imágenes difundidas se incluyen secuencias que lo situarían en zonas como la Quinta de Olivos y Puerto Madero. La aparición de este material coincide con la apertura del debate oral a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7, en un proceso que involucra a 87 imputados pertenecientes a altos niveles del poder político y empresarial.

Cristina Kirchner, la principal acusada de la Causa Cuadernos (Foto: archivo).

El juicio se inició este jueves e incluye a 19 ex funcionarios, dos choferes y 65 empresarios acusados de integrar una asociación ilícita orientada a la recaudación sistemática de sobornos entre los años 2003 y 2015.

El proceso reúne cuatro expedientes acumulados, 87 acusados y un total de 626 testigos propuestos. Debido a su magnitud, las audiencias se realizarán de manera virtual por Zoom, ya que no existe una sala judicial en el país con capacidad para albergar un juicio de estas características.

Las primeras audiencias —programadas hasta el 4 de diciembre— serán transmitidas a través del canal de YouTube de la Corte Suprema, donde se procederá a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

Entre los imputados figuran también 20 colaboradores arrepentidos —entre empresarios y ex funcionarios— como Calcaterra, Roggio, Pescarmona, López y Uberti, quienes adhirieron a los beneficios previstos por la Ley 27.340 para quienes aporten información útil al avance de la investigación.

