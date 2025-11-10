Causa Cuadernos: nuevos videos de Oscar Centeno

Comenzaron a circular videos que mostrarían los supuestos recorridos de Oscar Centeno, el remisero que registró en sus cuadernos el movimiento de bolsos y pagos ilegales. Entre las imágenes difundidas se incluyen secuencias que lo situarían en zonas como la Quinta de Olivos y Puerto Madero. La aparición de este material coincide con la apertura del debate oral a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7, en un proceso que involucra a 87 imputados pertenecientes a altos niveles del poder político y empresarial.