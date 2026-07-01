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El audio inédito de Elías Piccirillo que podría aportar un dato clave sobre el video de Jésica Cirio

La grabación, registrada meses antes de que se conocieran las imágenes de Jésica Cirio manipulando fajos de dólares, fue presentada por Rolando Barbano en A24.

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La Justicia investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo).

La Justicia investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo).

Un audio inédito de Elías Piccirillo, difundido por A24, volvió a poner el foco sobre la investigación que involucra a Martín Insaurralde y Jésica Cirio. En la grabación, registrada a fines del año pasado durante una entrevista con el periodista Diego Suárez, el empresario afirma que tiene "todos los videos" del exintendente de Lomas de Zamora y menciona una donación de US$250.000 que Insaurralde declaró haber recibido por parte de su ex mujer ante la Justicia.

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Las pericias contra Insaurralde, Cirio y Clerici iniciaron el 3 de marzo pasado. (Foto: archivo).

El material fue presentado en A24 por el periodista Rolando Barbano, quien explicó el contexto en el que fue registrado y por qué cobró relevancia en la investigación que investiga a Insaurralde después de que se difundiera un video en el que Cirio aparece manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor.

Según relató Barbano, Diego Suárez fue citado a declarar como testigo porque fue una de las primeras personas en afirmar públicamente que había visto ese video y que quien se lo mostró fue Piccirillo, ex marido de Cirio. El audio corresponde a una entrevista que ambos mantuvieron a fines del año pasado. Si bien una parte fue emitida, otros fragmentos nunca habían salido al aire.

El audio de Piccirillo

Al presentar la grabación, Barbano recordó además el contexto judicial de la referencia a los US$250.000. Explicó que, cuando Insaurralde debió justificar por primera vez su patrimonio tras el escándalo del viaje en el yate junto a Sofía Clerici, sostuvo ante la Justicia que no solo había contado con sus propios ingresos, sino también con una donación de US$250.000 realizada por Jésica Cirio durante la relación.

En ese marco, A24 difundió el siguiente tramo de la conversación entre Piccirillo y Suárez.

Elías Piccirillo: Yo tengo todos los videos como te digo de Martín, de la casa de Martín, con valijas de plata y demás. Y por otro lado, los 250 mil dólares que Jessica... estas son conversaciones en off no las grabamos, ¿no?!

Diego Suárez: No, no solamente las grabamos, sino es como te dije yo te llamé, vos me estás hablando de lo que querés hablarme. Yo quiero, si querés, en un momento que nos juntamos.

Elías Piccirillo: "Los 250 que le firmó Martín a Jessica, Martín se lo hizo con mi escribano. ¿Entendés? No son reales. Entonces hay un montón de cuestiones. Se lo hice yo, le salía a cubrir en muchos aspectos. Yo no soy un pendejo, Diego. Tengo una hija, tengo una familia, soy un delincuente, soy un pibe que se considera un genio en economía y demasiado bueno, lamentablemente demasiado bueno, a ese punto. No tengo nada que ver con droga, con armas, con operativos. Hay mucho de fondo que las cosas que en algún momento se aclaren, en algún momento se tienen que aclarar. Porque yo no me voy a quedar bajo tierra por algo que no hice.

Barbano remarcó que el audio fue grabado varios meses antes de que el video del vestidor se conociera públicamente. Según explicó, ese contexto hace que las declaraciones de Piccirillo puedan adquirir relevancia dentro de la investigación. No obstante, en la conversación el empresario nunca menciona de manera expresa el video que actualmente analiza la Justicia.

La investigación por el video del vestidor

La difusión del audio se produce mientras la Justicia avanza con el análisis del video en el que aparece Jésica Cirio manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor. La conductora solicitó que ese material no sea incorporado como prueba en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y que tiene como principal investigado a Martín Insaurralde.

Por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, el archivo está siendo sometido a una pericia para determinar si las imágenes son auténticas, si presentan alteraciones y cuándo y dónde fueron registradas. Los especialistas también intentan recuperar los metadatos del archivo para establecer su origen.

En paralelo, la investigación incluyó medidas de prueba en una vivienda de Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde, y en una propiedad de Nordelta donde residió junto a Piccirillo. Tras las inspecciones, los investigadores descartaron que el video hubiera sido grabado en esta última.

Los investigadores también analizaron contradicciones detectadas en las declaraciones de Piccirillo respecto de las características del vestidor, un aspecto que consideran relevante para reconstruir el origen de la grabación.

En cuanto a la situación procesal de Cirio, la conductora no está siendo investigada por enriquecimiento ilícito, ya que ese delito solo puede atribuirse a funcionarios públicos. En su caso, la Justicia busca determinar si existieron operaciones que puedan encuadrarse en un presunto lavado de activos.

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