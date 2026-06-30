Jésica Cirio pidió que el video de los dólares no sea incorporado como prueba en la causa contra Martín Insaurralde

En paralelo, la Justicia intenta determinar la fecha exacta de grabación del video y su posible vinculación con la investigación que involucra a Insaurralde.

Allanamientos en Nordelta y Fincas de San Vicente

La presentación de la defensa de Cirio se produjo después de que el magistrado ordenara distintas medidas de prueba sobre una propiedad ubicada en Fincas de San Vicente, donde la conductora convivió con el exfuncionario. Los investigadores consideran que existen elementos que permiten presumir que el video habría sido filmado en ese inmueble.

Como parte de las actuaciones, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta donde Cirio residió junto a su expareja, Elías Piccirillo. No obstante, tras comparar las características del vestidor de esa propiedad con el que aparece en la grabación, los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido registradas allí.

Sin embargo, los investigadores notaron contradicciones en las declaraciones de Piccirillo respecto de la existencia y las características del vestidor, un aspecto que podría resultar relevante para determinar el origen del material incorporado al expediente.

La situación judicial de Cirio

La investigación que involucra a Jésica Cirio no está vinculada al delito de enriquecimiento ilícito, ya que esa figura alcanza a funcionarios públicos y la conductora nunca ocupó ese tipo de cargo. En su caso, el expediente busca determinar si existieron operaciones que puedan encuadrarse en un presunto lavado de activos.

En ese marco, una de las medidas consideradas clave para el avance de la causa es la pericia contable que deberá llevar adelante la Corte. Los resultados de ese análisis podrían resultar determinantes para definir los próximos pasos del proceso judicial. A su vez, los reportes elaborados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) son utilizados como elementos orientativos dentro de la investigación, aunque por sí solos no tienen valor de prueba concluyente.