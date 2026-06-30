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Jésica Cirio pidió que el video de los dólares no sea incorporado como prueba en la causa contra Martín Insaurralde

La solicitud fue presentada mientras la Justicia avanza con el peritaje del material para determinar su autenticidad, posibles alteraciones y el lugar donde fue grabado. Los investigadores buscan establecer si las imágenes tienen relación con la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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Los investigadores buscan establecer si las imágenes tienen relación con la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. (Foto: archivo)

Los investigadores buscan establecer si las imágenes tienen relación con la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. (Foto: archivo)

Jésica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que aparece manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que tiene como principal investigado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

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El fiscal Sergio Mola solicitó al juez federal Luis Armella que ordene la detención del exintendente de Lomas de Zamora y la modelo. (Foto: archivo).

El planteo de la defensa se conoció mientras avanza el peritaje ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, sobre el material que fue incorporado al expediente. El objetivo de la medida es determinar si las imágenes son auténticas, si presentan algún tipo de alteración y precisar cuándo y dónde fueron registradas.

Además, los peritos intentarán recuperar metadatos que permitan reconstruir el origen del archivo y establecer las circunstancias en las que fue grabado.

Hasta el momento, los primeros indicios analizados por los investigadores apuntan a que las imágenes serían genuinas. Sin embargo, la conclusión definitiva dependerá del informe técnico que elaboren los especialistas a cargo de la pericia.

En paralelo, la Justicia intenta determinar la fecha exacta de grabación del video y su posible vinculación con la investigación que involucra a Insaurralde.

Allanamientos en Nordelta y Fincas de San Vicente

La presentación de la defensa de Cirio se produjo después de que el magistrado ordenara distintas medidas de prueba sobre una propiedad ubicada en Fincas de San Vicente, donde la conductora convivió con el exfuncionario. Los investigadores consideran que existen elementos que permiten presumir que el video habría sido filmado en ese inmueble.

Como parte de las actuaciones, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta donde Cirio residió junto a su expareja, Elías Piccirillo. No obstante, tras comparar las características del vestidor de esa propiedad con el que aparece en la grabación, los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido registradas allí.

Sin embargo, los investigadores notaron contradicciones en las declaraciones de Piccirillo respecto de la existencia y las características del vestidor, un aspecto que podría resultar relevante para determinar el origen del material incorporado al expediente.

La situación judicial de Cirio

La investigación que involucra a Jésica Cirio no está vinculada al delito de enriquecimiento ilícito, ya que esa figura alcanza a funcionarios públicos y la conductora nunca ocupó ese tipo de cargo. En su caso, el expediente busca determinar si existieron operaciones que puedan encuadrarse en un presunto lavado de activos.

En ese marco, una de las medidas consideradas clave para el avance de la causa es la pericia contable que deberá llevar adelante la Corte. Los resultados de ese análisis podrían resultar determinantes para definir los próximos pasos del proceso judicial. A su vez, los reportes elaborados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) son utilizados como elementos orientativos dentro de la investigación, aunque por sí solos no tienen valor de prueba concluyente.

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