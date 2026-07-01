Yanina Latorre reveló que la China Suárez se habría separado de Mauro Icardi: "Le encontró unos mensajes"

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con una revelación que sacudió el mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi se habrían separado.
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Yanina Latorre aseguró que la China Suárez abandonó la casa que compartía con Mauro Icardi tras una fuerte pelea por unos supuestos mensajes.
En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con una revelación que sacudió el mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi se habrían separado.
“Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, comenzó contando la conductora en el ciclo de espectáculos.
Según su relato, la actriz tomó una decisión tajante: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”.
Y siguió: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”.
“Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”, reveló.
La panelista agregó que esos mensajes fueron clave: “Le encontró unos mensajes la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka. ¿Y qué decía? Que le pedía que la conecte. Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”.
El conflicto escaló aún más: “Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo y ella le encuentra mensajes de Mauro”.
Por último, Latorre relató el intento de reconciliación: “Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.
El final de junio trajo consigo un giro inesperado para Mauro Icardi. El delantero argentino cerró su vínculo con el Galatasaray y, desde ese momento, quedó oficialmente sin club. La noticia lo coloca en un terreno incierto, con un futuro abierto y sin definiciones claras sobre cuál será su próximo paso.
El periodista Gustavo Méndez lo sintetizó en su cuenta de X: Icardi pasó a ser jugador libre y, por ahora, no hay certezas sobre dónde continuará. Su representante había señalado que la primera opción era renovar con el equipo turco, aunque también reconoció que, en caso de no llegar a un acuerdo, evaluarían alternativas dentro del mercado europeo.
En Turquía, las versiones aseguran que las conversaciones siguen en marcha. El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, lo expresó con claridad: “Aún esperamos noticias de Mauro Icardi”.
Sin embargo, la situación parece trabada. El periodista Haluk Yürekli reveló que el delantero mantiene silencio desde hace semanas: “Hace un mes que Mauro Icardi no le dijo ni ‘sí’ ni ‘no’ al Galatasaray”.
Así, mientras los rumores crecen y los hinchas aguardan una definición, Icardi atraviesa un momento crucial de su carrera: libre, sin contrato y con la decisión final en sus manos.