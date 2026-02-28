Más de 20 personas muertas en una escuela de Irán tras ataques de Israel y Estados Unidos

Al menos 24 personas murieron este sábado en la ciudad de Minab, al sur de Irán, como consecuencia de los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel durante la madrugada contra territorio persa.
El ataque se produjo en el marco de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada en la madrugada del sábado.
Más de 20 muertos en una escuela de mujeres en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos
El vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, confirmó que un misil impactó directamente la escuela primaria de niñas ‘Shajareh Tayyebeh’, donde se encontraban unas 170 estudiantes.
“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa”, declaró Nafisi, según informó la agencia IRNA.
Entre los gritos de desesperación, como se observa en los videos que comenzaron a circular en redes sociales, los equipos de rescate continuaban este sábado asistiendo a las estudiantes y retirando escombros.
Hasta el momento, las autoridades de Israel y Estados Unidos no se han pronunciado sobre la denuncia de este ataque.
En la madrugada de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán, calificado por el ministro de Defensa israelí Israel Katz como "preventivo" para eliminar "amenazas misilísticas y existenciales".
Los objetivos incluyeron instalaciones militares, lanzadores de misiles balísticos y complejos de inteligencia en Teherán, donde se observaron grandes columnas de humo.
Según reportes, la ofensiva también buscó impactar directamente a figuras clave como el líder supremo Alí Jamenei, el presidente Masoud Pezeshkian y comandantes de la Guardia Revolucionaria, aunque, de acuerdo a lo que se reportó, se encuentran "sanos y salvos".
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en territorio iraní como las represalias de Irán, y advirtió que “en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”.
"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.