Más de 20 personas muertas en una escuela de Irán tras ataques de Israel y Estados Unidos

Hasta el momento, las autoridades de Israel y Estados Unidos no se han pronunciado sobre la denuncia de este ataque.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en una operación conjunta

ataque

En la madrugada de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán, calificado por el ministro de Defensa israelí Israel Katz como "preventivo" para eliminar "amenazas misilísticas y existenciales".

Los objetivos incluyeron instalaciones militares, lanzadores de misiles balísticos y complejos de inteligencia en Teherán, donde se observaron grandes columnas de humo.

Según reportes, la ofensiva también buscó impactar directamente a figuras clave como el líder supremo Alí Jamenei, el presidente Masoud Pezeshkian y comandantes de la Guardia Revolucionaria, aunque, de acuerdo a lo que se reportó, se encuentran "sanos y salvos".

La ONU condenó los ataques de EEUU e Israel: "Los civiles pagan el precio"

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en territorio iraní como las represalias de Irán, y advirtió que “en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”.

"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.