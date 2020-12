Sigue el escándalo tras la aparición de Ambar de Benedictis en la tele: gritos, reclamos y enojo

Ambar de Benedictis

Para el regreso de Mirtha Legrand a su programa como invitada tuvo como sorpresa la aparición pública de su bisnieta, Ambar de Benedictis. La diva estuvo 220 días en cuarentena en su casa por el coronavirus y su lugar lo ocupó su nieta Juana Viale, el sábado volvió y al fin del ciclo apareció su hija con un ramo de flores para su mamá.

Juana puso caras raras, incómodas, Marcela Tinayre y Mirtha la recibieron encantadas. Pero cuando la cámara se prendió, la actriz apuntó contra su hermano Nacho, productor del ciclo, y orquestador de la sorpresa.

“¿Quién decidió esto sin consultarme?”, consultó Juana de muy mala manera: “Ya sabes como son las cosas y esto para mí no iba sin hablar conmigo”, le gritó a su hermano.

Incluso, trascendió que el momento retrasó la grabación del programa que debía verse el domingo y dejó una relación tirante entre los hermanos.

“Fue porque la sorpresa la desencajó”, admitió Marcela en una entrevista con “LAM”, El Trece. “Mamá dijo: 'Hay, como me hubiese gustado que esté Ambar'. Y Juana mira fuera de cámara y dice 'no sé, no arreglaron nada, qué se yo…'”, arrancó la hija de la diva.

“Yo , hasta ahí, no sabía nada. No abrí la boca, nada. Y me pasan un paper, como sabemos que sucede en el aire, y me dicen: presentá a Ambar. Yo juro que el corazón me hizo esto (se señala el pecho). Entonces, en fracción de segundos pensé: 'No voy a decir Ambar, no voy a decir tu hija, tu biznieta, mi nieta'”, contó la conductora.

“Cuando me propone hacer esto le dije: 'Las familias argentinas, el país, hemos estado muy tocados por pérdidas, por desquicio, por todo lo que pasó con esta cuarentena… Así que vamos a enfocarnos, y lo dije cuando empecé, con la familia argentina y las generaciones. Y ahí me salió que dije: 'Y ahora, vamos a brindar con la cuarta generación'. Y mamá no entendía por qué decía esto”, reconoció.

“Me emocionó mucho… Porque Ambar, que decide ella, porque Nacho le consultó a ella… Ambar tiene 17 años, chicos. Ambar maneja, se mueve, decide sus profesiones. Entonces, la llamó y le consultó. Es un homenaje, más que a mamá, era un homenaje a Juana por lo que había trabajado, las horas y todo…”.

“Vi entrar a una niña como la cuarta generación joven de los argentinos. Muy brillante Nacho en no ponerle micrófono, porque no tenía que hablar”, dijo y agregó: “A Juana no le gustan las sorpresas, en general, desde chiquita no le gustaban en la vida”, confesó Marcela. “Ella se tiene que preparar para eso. Y fue muy emocionante… me miraba fijo a mi, yo no sabía”.

“La sorpresa a Juana la desencajó, no sabía. Y, más, la emoción de ver entrar a su hija. Y súmale todo el programa que había sido de una enorme emoción”, finalizó Tinayre.