Luis Suárez sin pelos en la lengua: "Capaz que a los dirigentes les molestaba que me llevara bien con Leo"

Suárez y Messi en sus épocas doradas del Barcelona.

Horas después de haber roto el silencio en Uruguay, tras el triunfo charrúa sobre la selección chilena, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, Luis Suárez salió al aire de 90 minutos, por ESPN, y tiró una bomba con relación a su salida del Barcelona. Según el uruguayo lo echaron para alejarlo de su amigo Lionel Messi.

El nuevo jugador del Atlético de Madrid del Cholo Simeone aseguró: "¿Si me echaron porque me querían lejos de Messi? Una imagen vale más que mil palabras... Capaz que les molestaba que me llevara bien con Leo; no sé... Tal vez por esa relación nos buscábamos tanto adentro de la cancha y eso no les gustaba, pero lo hacíamos por el bien del equipo".

El 22 de noviembre el equipo del Cholo va a recibir al de Messi en su estadio, y Suárez seguramente vaya de titular. ¿Qué va a hacer en caso de que le toque marcarle a su ex club? "Si le hago un gol a Barcelona no lo grito;pero quizás señale a alguna parte... je".

Otro de los temas que tocó en el programa conducido por Sebastián Vignolo fue sobre si su salida tuvo que ver con la decisión de Messi de querer abandonar el club: "Eso no fue un gesto hacia mí, fue una decisión que él quería tomar y Barcelona tendría que haberla respetado. Él tiene que ser consciente de lo que es para Barcelona y para el fútbol mundial".