Messi y una entrevista que lo desnudó: "No tengo claro si voy a seguir en el Barcelona"

Messi y una nota íntima en la que habló de todo.

Lionel Messi siempre es noticia. Pero cuando habla sin el cassette puesto lo es más. En la noche española de este domingo se emitió una entrevista que el rosarino le brindó al canal La Sexta el pasado 18 de diciembre. La Pulga habló de todo: el futuro de su carrera, la muerte de Diego Maradona, su presente personal a sus 33 años de edad y mucho más.

Su actualidad y los problemas con el Barcelona

"Hoy por hoy estoy muy bien. La verdad la venía pasando mal desde antes del verano (cuando casi se va del Barcelona). Ahora estoy ilusionado de poder pelear en todo lo que tenemos por delante, sabiendo que se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos".

"El burofax fue la manera de hacerlo oficial, yo le venía diciendo al presidente hace seis meses que me iba y eso fue una manera de decir: 'Me quiero ir en serio. Siempre hago lo que me sale del corazón en el momento, en el día a día. No puedo pensar en qué opina cada uno porque me volvería loco. Mucha gente habla sin saber. Hoy pueden decir cualquier mentira y la gente se lo cree. Eso no lo puedo controlar".​

"Fue una decisión dificilísima, horrible. No era fácil decir que me iba del club de mi vida, sabiendo que no iba a estar mejor en ningún lado. No hay mejor ciudad que Barcelona para vivir, mi familia no se quería mover... Pero sentía que era lo mejor en ese momento para todos. Yo necesitaba otra cosa en ese momento, sentía que había cumplido un ciclo".

"Por esta camiseta (del Barcelona) lo siento todo. Crecí en el club y en la ciudad. Llevo más tiempo viviendo en Barcelona que en mi propio país. El club me lo dio todo, me ha formado como jugador y como persona. Tengo una relación de amor porque es lo que he vivido desde que llegué aquí".

"Bartomeu me engañó en muchas cosas. Prefiero no hablarlo. No soy de sacar a relucir estas cosas. Te puedo asegurar que fueron muchísimas cosas, y durante varios años".

Sus ganas de ser un anónimo

"A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al supermercado, al cine, a un restaurante... sin tener 300 ojos que miren lo que estás haciendo. Soy un privilegiado, pero a veces me gustaría pasar desapercibida. Mi familia no era pobre, era una familia de clase media-baja. La gente se piensa que vivimos en una burbuja, que no nos importa nada y que no sabemos lo que está pasando. Me gusta informarme y ver lo que está pasando. Mi vida es muy normal. Es hasta aburrida. Me gusta ir al supermercado. A veces voy. Se junta mucha gente y a veces es complicado, se hace difícil. He ido al Casanova, al Chalito...".

¿Se va Messi?

"Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club. También sé que hay una parte que después de lo que pasó no es así (...) No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera. Si me voy, me gustaría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugado".

"Hasta que no termine la temporada no voy a hablar con nadie. No sería bueno que yo tomara una decisión hoy".

"Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos".

Sus entrenadores

"Con Guardiola hablamos de cómo nos van las cosas, pero no de si nos vamos a encontrar. Tiene algo especial. Te decía exactamente dónde estaba el partido. Tuve la mala suerte entre comillas que tuve a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan rápido hizo que yo creciera muy rápido".

La muerte de Maradona

"Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Fue una locura, no lo podía creer. Nadie se lo esperaba y nadie puede creer hasta el día de hoy que Maradona haya muerto. Fue algo terrible".

"No me imagino que mi funeral sea como el de Maradona ni quiero pensar en eso. Es normal lo que pasó ese día por todo lo que hizo por Argentina. Diego se merecía todo".

"La camiseta que saqué en homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell's. Estaba convencido de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué".

Sus referentes

"Cuando empecé a dedicarme a esto como profesional, la parte de aficionado la dejé a un lado. Lo que me mueve a día de hoy son mis hijos. Rafa Nadal, Federer, LeBron James... siempre hay deportistas que destacan. Cristiano en el fútbol. Hay muchos que podría nombrar"

La intimidad de su familia

"Cuando nació Thiago dejé de jugar a la Play. Y ahora que Thiago está creciendo y está empezando a jugar, empiezo a jugar con él, je".

"En mi infancia siempre recuerdo pelotas o botas como regalos relacionados con el fútbol. Incluso recuerdo un balón que era carísimo y que era la oficial de la Liga. Mi papá y mi mamá siempre hicieron lo posible porque celebráramos bien la Navidad. Papá Noel siempre se portó bien conmigo".

"A Thiago le encanta Youtube y está muy enganchado todo el tiempo a la tele o la compu. Y Mateo ya no viene a dormir con nosotros, se duerme en su cama".

"Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo, no tener trescientos ojos mirándome y poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine a un restaurante",

"Debería haber ido al psicólogo, pero no he ido. Antonella me lo ha dicho a veces, pero me cuesta abrirme".

"Tengo mi gente, mis amigos. Soy muy selectivo a la hora de elegir con quien estar. Siempre lo pude ver o intuir. No soy de opinar de cosas tan serias o tan graves en público, no me gusta mucho. Prefiero hacerlo en mi círculo privado".