Messi y la inédita historia del día que homenajeó a Maradona con la de Newell's

Messi y la emocionante historia del día que homenajeó a Maradona con la de Newell's

"Te voy a contar una cosa del festejo que no la conté", arrancó Messi para contar la noche del sábado 28 de noviembre de 2020. "Estaba acostado en la cama, con Antonela y le decía: 'Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...'. Y yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas... Y voy a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la Selección o algo".

Embed

Pero lo más fuerte lo contó después: "Subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justo estaba abierta. Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí (la camiseta) en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble".

"No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada", recordó Messi. Tras convertir, la Pulga se tomó su tiempo y no reveló la remera desde un principio: "Esperé el momento para quedar solo", cerró.