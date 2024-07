Caso Loan: Migue Ángel Pierri, abogado de Maciel, admitió que la situación de Maciel es "complicada"

Por otro lado, el abogado reveló cuál es la "condición" que le impuso a Maciel para asumir su defensa: "La primera condición que le puse al comisario Maciel cuando me contactaron, hace nueve días, después de haber escuchado parte de sus explicaciones, fue que tiene que declarar".

"Le dije que si él no declaraba, no tenía sentido que estuviéramos a la defensa, porque si no era mucho más de lo mismo, y creemos que más allá del nivel de compromiso o no que tenga en la causa, debe declarar. Es preferible responder por alguna figura penal distinta y no llegar sobre sus espaldas y sobre su vida una posible coautoría de un delito más grave", agregó.