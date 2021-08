¿Dónde y cómo ver HBO Max?

¿Cómo ver el contenido de HBO Max?

Para ver todo el contenido de la plataforma de streaming basta con ir a la página de HBO Max oficial y suscribirse al servicio eligiendo una de las dos tarifas (móvil o estándar).

Una vez hayas completado la suscripción (puedes probar el servicio durante 30 días con la prueba gratuita), ya podrás disfrutar de todas las series y películas desde cualquier dispositivo compatible.

Recuerda que con la tarifa móvil solo lo podrás hacer desde un smartphone o una tablet (Android o iOS/iPadOS) para el servicio de streaming.

¿Dónde puedo ver HBO Max?

El servicio de HBO Max es también compatible con Android TV, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, videoconsolas y algunas smart TV, además de Mac, Windows y Chromebook.

¿Cuál es el contenido?

La plataforma ofrecerá películas de los estudios Warner Bros., sin costo adicional tan sólo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina como el musical de Lin-Manuel Miranda En el barrio, Space Jam: Una nueva era, protagonizada por LeBron James; y DUNE, protagonizada por Timothée Chalamat y Zendaya, dirigida por Denis Villeneuve; entre otras.

También, estarán disponibles películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat y la premiada Judas y el mesías negro, y Godzilla vs. Kong.

Además, HBO Max también será la plataforma de películas como Harry Potter y las trilogías completas de El señor de los anillos y Matrix, y de clásicos del cine como El mago de Oz, Casablanca y Cantando bajo la lluvia.

También ofrecerá el universo DC con títulos como La liga de la justicia de Zack Snyder, Mujer Maravilla 1984, Guasón, Superman & Lois y Doom Patrol, entre otros.

Entre las series disponibles se pueden destacar Friends, The Big Bang Theory y series originales de HBO como Los Soprano, Game of Thrones y Sex and the City.

Habrá estrenos exclusivos producidos especialmente para la plataforma bajo la marca Max Originals, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco The flight attendant, el drama juvenil Genera+ion; una historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott, Raised by Wolfes y nuevos realities y documentales como SELENA + CHEF , el concurso de baile Legendary y la docuserie de Nicki Minaj.

A lo que hay que agregarle nuevos contenidos como Friends Reunion L, el siguiente capítulo de Sex and the city en And just like that..., y el reboot de Gossip Girl.