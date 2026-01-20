Wanda Nara sorprendió al revelar cómo es el vínculo que hoy la une a Mauro Icardi: "Vamos a ser..."
Wanda Nara despejó todas las dudas y se refirió sin rodeos a cómo es hoy su vínculo con Mauro Icardi, luego de varias semanas en las que, llamativamente, sus habituales conflictos ya no forman parte de la agenda.
Wanda Nara sorprendió a sus seguidores y al público en general con una revelación inesperada sobre el vínculo que mantiene actualmente con Mauro Icardi.
Como suele hacer, la mediática abrió una caja de preguntas en Instagram y no esquivó los temas sensibles. Entre las consultas que recibió, una de las que más repercusión generó fue la relacionada con cómo es hoy su vínculo con su expareja, luego de que, desde la separación, solo fueran noticia por los conflictos.
“Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, afirmó Wanda y sorprendió a todos.
“A veces estamos de acuerdo y otras no”, aclaró luego, en clara alusión a Icardi, ya que con Maxi López se muestran súper compinches en medio de la participación de ambos en MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo admitió: “Mejoró mucho”.
“Vamos a ser familia para siempre”, cerró Nara sin animarse a mencionar con todas las letras al padre de sus hijas, pero sin que haga falta.
Qué dice la predicción sobre Mauro Icardi y Wanda Nara
En el programa La mañana con Moria (El Trece), Pitty la Numeróloga, fue una de las protagonistas del día al compartir una serie de predicciones que impactaron de lleno en la vida sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi, y despertaron sorpresa en todo el estudio.
Sin rodeos, la especialista lanzó una definición que dejó a todos atentos: "Wanda se va a casar". Moria Casán intervino de inmediato con su mirada personal y deslizó: "Pero primero se va a casar Icardi, me parece". Lejos de suavizar el pronóstico, Pitty redobló la apuesta y sumó un dato aún más llamativo: "Sí, Icardi con un embarazo".
La conversación avanzó hacia otro de los interrogantes recurrentes en el mundo del espectáculo. Ante la consulta sobre una posible reconciliación con L-Gante, la respuesta fue contundente: "No, no. Yo a ella la veo en una nueva historia espectacular".
Además, la numeróloga aportó una pista clave sobre cómo y dónde se daría este nuevo vínculo en la vida de la empresaria: "Lo va a conocer en su trabajo. Una persona que va a estar ahí con ella. Viene un nuevo candidato para Wanda y lo conoce o comparte su trabajo".
Las predicciones generaron revuelo en la mesa y reavivaron las especulaciones sobre el futuro amoroso de la expareja, dejando abierta la puerta a nuevos capítulos en una historia que nunca deja de sorprender.