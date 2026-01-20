Wanda Nara sorprendió al revelar cómo es el vínculo que hoy la une a Mauro Icardi: "Vamos a ser..."

“Vamos a ser familia para siempre”, cerró Nara sin animarse a mencionar con todas las letras al padre de sus hijas, pero sin que haga falta.

Wanda Nara sobre Icardi

Qué dice la predicción sobre Mauro Icardi y Wanda Nara

En el programa La mañana con Moria (El Trece), Pitty la Numeróloga, fue una de las protagonistas del día al compartir una serie de predicciones que impactaron de lleno en la vida sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi, y despertaron sorpresa en todo el estudio.

Sin rodeos, la especialista lanzó una definición que dejó a todos atentos: "Wanda se va a casar". Moria Casán intervino de inmediato con su mirada personal y deslizó: "Pero primero se va a casar Icardi, me parece". Lejos de suavizar el pronóstico, Pitty redobló la apuesta y sumó un dato aún más llamativo: "Sí, Icardi con un embarazo".

La conversación avanzó hacia otro de los interrogantes recurrentes en el mundo del espectáculo. Ante la consulta sobre una posible reconciliación con L-Gante, la respuesta fue contundente: "No, no. Yo a ella la veo en una nueva historia espectacular".

Además, la numeróloga aportó una pista clave sobre cómo y dónde se daría este nuevo vínculo en la vida de la empresaria: "Lo va a conocer en su trabajo. Una persona que va a estar ahí con ella. Viene un nuevo candidato para Wanda y lo conoce o comparte su trabajo".

Las predicciones generaron revuelo en la mesa y reavivaron las especulaciones sobre el futuro amoroso de la expareja, dejando abierta la puerta a nuevos capítulos en una historia que nunca deja de sorprender.