¿Está todo bien o mal? Jana Maradona reveló cómo es hoy su vínculo con Dalma y Gianinna

"Desde que él no está más, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan a los 5 y que no hay forma de afrontar si no lo hacemos juntos. Sabemos que hay mucho y muy lindo por hacer por papá. En pos de eso nos hablamos, nos llamamos y hemos tomado una birra pero también nos hemos puteado", confesó.

Así y todo, las muchas idas y vueltas entre los cinco hermanas han sido muy sanadoras para Jana, dado que entiende que definieron una nueva etapa en la relación filiar. "Tenemos conflictos como cualquier familia. Somos honestos y es necesario pasar por estas cosas porque estamos intentando construir un vínculo", concluyó.

Jana, Dalma y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Cuál es la historia de vida de Jana Maradona, una de las hijas extramatrimoniales de Diego Maradona

Jana Maradona nació en 1996, fruto de la relación extramatrimonial entre Diego Maradona y Valeria Sabalain. Durante años, su vida estuvo marcada por la ausencia del Diez y por una batalla judicial que se extendió hasta su adolescencia. Recién a los 14 años logró lo que tanto había esperado: ser reconocida legalmente como hija de uno de los íconos más grandes del fútbol mundial.

El reconocimiento oficial llegó en 2010, luego de un extenso proceso iniciado por su madre para que la Justicia determinara la filiación. Desde entonces, Jana comenzó un camino hacia el vínculo afectivo con su padre, aunque ese acercamiento no se concretó de inmediato. Hubo que esperar hasta 2014 para que se produjera el primer encuentro entre ambos, un momento que quedó grabado en la memoria de la joven.

El encuentro se dio en un gimnasio de Cañitas, en Buenos Aires, donde Diego la recibió con calidez y sin poner condiciones. “Pidió perdón y confirmó que era su hija”, recuerdan quienes presenciaron aquella escena que marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. A partir de ese momento, Jana pudo compartir momentos con su padre y, aunque no mantuvieron una relación constante por la agitada vida de Maradona, logró construir un lazo genuino con él.

Jana y Diego Maradona 1

Durante la vida de Diego, la relación con sus hermanas Dalma y Gianinna fue distante. Si bien la aceptaron, eligieron no tener un trato frecuente. Sin embargo, la muerte del astro en noviembre de 2020 cambió el panorama. El dolor y los asuntos familiares pendientes acercaron a los hermanos, que comenzaron a tener más contacto.

Desde entonces, Jana, Dalma, Gianinna, Diego Junior y Verónica Ojeda han debido unirse para resolver cuestiones vinculadas al patrimonio y a la causa judicial por la muerte del exfutbolista. Aunque no faltaron las diferencias, todos intentaron mantener el diálogo y recomponer lazos.

De perfil bajo y alejada de los escándalos, Jana vive en Montevideo y trabaja en el mundo del espectáculo, aunque evita la exposición. Su historia es la de una hija que, tras años de lucha, consiguió el reconocimiento de su padre y que hoy intenta sostener la unión familiar que él, en vida, no pudo lograr.