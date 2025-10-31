El doloroso enojo de Verónica Ojeda por la exclusión de su hijo del homenaje a Diego Maradona en Olga

Un día Maradoniano en Olga - captura LAM

Qué dicen los mensajes que Verónica Ojeda envió a la prensa por la ausencia de su hijo en el homenaje a Diego Maradona en Olga

De esta manera, Ochoa confió en LAM que Verónica Ojeda, madre del hijo más chico de Diego Armando Maradona, habló en un grupo de Whats App con periodistas donde informó que Dieguito Fernando no había sido invitado a "Un día Maradoniano", el homenaje que organizó Olga con la presencia de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona solamente como familiares del recordado y polémico astro del fútbol; culpando incluso a la mayor de las hermanas por la no invitación a su medio hermano.

"Hola Chicos, hoy puse este posteo de Dieguito, ya que en el cumpleaños de su papá el streaming Olga organizó un evento y Dieguito no fue invitado", escribió una de las periodistas del grupo de Whats App.

Fue allí que Ojeda, integrante de ese chat, respondió inmediatamente con enojo y dolor: "Dieguito está muy triste. Todo se paga en la vida".

Embed

En tanto, tras exponer toda la situación e incluso compartir una entrevista a Migue Granados -responsable de Olga-, quien se desentendió del tema diplomáticamente, Ángel de Brito insistió en que Dalma y Gianinna no tuvieron injerencia alguna en relación a los invitados del evento organizado por el canal de stream para recordar a Diego Armando Maradona el día que hubiese cumplido 65 años.

Vale recordar que el 25 de noviembre de 2020 marcó una de las jornadas más tristes para el mundo del fútbol: Diego Maradona murió a los 60 años. Según la autopsia oficial, la causa del fallecimiento fue una insuficiencia cardíaca aguda derivada de una miocardiopatía dilatada y una insuficiencia cardíaca congestiva crónica, lo que provocó un edema agudo de pulmón y una muerte súbita mientras dormía.

diego maradona

El astro fue hallado sin signos vitales por su psiquiatra y su psicólogo, quienes intentaron reanimarlo hasta la llegada de los servicios de emergencia. En un primer momento, la justicia argentina calificó la muerte como de causas naturales, aunque luego se inició un juicio contra varios profesionales de la salud acusados de negligencia.

Su funeral, con honores de Estado, se realizó en la Casa Rosada y fue enterrado el 26 de noviembre en Bella Vista, junto a sus padres.