Se conoció el verdadero motivo del enfrentamiento entre Juanita Tinelli y su papá, Marcelo: "El tema es..."

En ese marco, surgió una frase que resume la situación y la sensación de frustración de la expareja de Marcelo que rodea el tema: “Paula Robles sabe que la parte de la venta de la casa no la va a cobrar porque está embargada, o lo estará”.

“Al no ver su mitad Paula, tampoco la ven sus hijos, Juana y Francisco, y de ahí viene”, remarcó, dejando entrever que los conflictos económicos habrían impactado de lleno en la armonía familiar.

Cuánto habrían cobrado las hijas de Marcelo Tinelli por el reality familiar

El escándalo que sacude al clan Tinelli explotó en el momento menos pensado: justo cuando avanzaban las grabaciones de la segunda temporada de Los Tinelli, el reality familiar producido por Amazon Prime Video que promete mostrar la vida cotidiana del conductor y sus hijos.

Hasta hace pocas semanas, el rodaje se desarrollaba con normalidad, pero todo cambió durante la organización de un viaje a Perú. La idea era que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa viajaran al país natal de la modelo para registrar el encuentro con su familia y mostrar parte de la cultura peruana dentro del formato. Sin embargo, el plan se vio alterado cuando Juana Tinelli decidió bajarse del proyecto tras una fuerte discusión con su padre, lo que abrió un nuevo foco de tensión en la familia.

Su ausencia generó malestar no solo en el entorno íntimo, sino también entre los productores de la plataforma, que habían apostado fuerte a esta segunda temporada. Según contó Marina Calabró en Lanata sin Filtro, citando a Guido Záffora, “cada una de las hijas de Marcelo Tinelli habría recibido 3 millones de dólares por tres meses de filmación”.

Con la baja de Juana, surgieron dudas sobre el futuro del contrato y la continuidad del proyecto. Hasta el momento no hay una postura oficial, aunque trascendió que el conductor deberá reunirse con los ejecutivos de Amazon para renegociar las condiciones.

Las últimas imágenes grabadas muestran al conductor en Uruguay junto a El Tirri, Candelaria y Micaela, registrando la despedida de la emblemática casa familiar en Punta del Este. La propiedad fue puesta en venta por decisión del conductor, en medio de las dificultades económicas derivadas de su rol como garante de San Lorenzo. Por su valor afectivo, el equipo de producción consideró fundamental incluir ese cierre en el reality como símbolo del fin de una etapa.

Por ahora, la segunda temporada de Los Tinelli no tiene fecha de estreno confirmada, y el conflicto familiar deja en suspenso su lanzamiento. Si las diferencias no se resuelven, el ambicioso proyecto podría quedar archivado en los servidores de Amazon Prime Video.