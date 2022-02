Kicillof recorrió la Gran Muralla China y se hizo un insólito "amigo especial"

"En medio de la visita oficial tuve la oportunidad de visitar la Gran Muralla China, un lugar espectacular y lleno de historia", escribió el referente del Frente de Todos (FdT).

Sin embargo, lo que llamó la atención fue un particular detalle: un gato, al que el gobernador bonaerense no dudó en acariciar y alzar. "En la recorrida me hice un amigo especial", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Axel Kicillof (@kicillofok)

Las reuniones de Axel Kicillof

Este sábado, el mandatario bonaerense también mantuvo un encuentro con representantes de firmas chinas que forman parte del programa de cooperación y coordinación económica entre China y Argentina, en el que analizaron "inversiones" que tienen por objetivo "obras fundamentales para la transformación del transporte de energía en nuestra provincia".

Kicillof, quien integra la comitiva del presidente Alberto Fernández en la gira que comenzó en Rusia y ahora continúa en China, sostuvo que en el encuentro analizaron "inversiones que tienen por objetivo obras fundamentales para la transformación del transporte de energía en nuestra provincia y forman parte del programa de reconstrucción provincial 6x6".

"Profundizar nuestros vínculos comerciales es trascendental para apuntalar la etapa de recuperación que estamos atravesando en la provincia", destacó el gobernador.