La desgarradora reacción de Yipio tras la eliminación de Manu en Gran Hermano: llanto, bronca y un feroz grito contra Sol

También tuvo un mensaje especial para Yipio y Juanicar, a quienes les manifestó todo su apoyo para lo que resta del reality. "Éxitos, lo mejor, y ustedes dos, a la final, no bajen los brazos, yo voy a hacer la banca de afuera", expresó.

Sin embargo, antes de cruzar la puerta, Manuel lanzó una picante frase: "Y los caretas no llegan después, y los falsos tampoco, los amo".

La tensión no terminó con su salida. Mientras Sol celebraba haber superado la placa, Yipio reaccionó con furia y le gritó: "¡Lo lograste, forra!". Por su parte, Juanicar no pudo contener la angustia. Se refugió en una de las habitaciones, donde lloró desconsoladamente y descargó su bronca golpeando la cama, en una de las escenas más emotivas que dejó la gala de eliminación.

Cuál fue la repudiable frase de Manuel en Gran Hermano sobre la bandera argentina

Con la expectativa puesta en el sueño de la Selección Argentina de alcanzar el bicampeonato, los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada palpitan el cruce decisivo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En medio de la jornada marcada por la pasión futbolera, un comentario inesperado terminó por eclipsar el clima festivo dentro de la casa.

Lejos de provenir de los concursantes extranjeros -Pincoya (Chile), Cinzia (Venezuela), Yipio (Uruguay) o Campanita (Paraguay y Brasil)-, la polémica surgió de un argentino. Manuel lanzó una frase sobre la bandera nacional que cayó muy mal entre los seguidores y rápidamente encendió el debate fuera del programa.

"La bandera argentina va en los huevos o en el cul...", disparó Ibero desde fuera de cuadro. Aunque la cámara enfocaba a la uruguaya Yipio y a Juanicar, el audio dejó registrado su intervención con claridad.

Si bien todo apunta a que se trató de una broma desafortunada, la circulación del video en redes sociales generó una fuerte repercusión. Desde ese momento, distintas cuentas dedicadas al reality comenzaron a impulsar la eliminación de Manuel en la gala del lunes, donde comparte nominación con Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia. Los usuarios no tardaron en reaccionar con dureza: “¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!”, escribió un internauta.

En la misma línea, otro usuario cuestionó la actitud del participante y señaló: “La campaña antiargentina que hay por las redes y tener a este pibe en un reality diciendo esto es increíble”.

Las críticas siguieron multiplicándose y algunos pidieron sanciones más severas: “Este pibe ya debería ser expulsado. No se tendría que permitir denigrar a las mujeres, faltarle el respeto a Messi y ahora insultar a la bandera”, reclamó un seguidor, apuntando contra el ex de Zoe Bogach.

Incluso quienes hasta entonces lo apoyaban cambiaron de postura tras la polémica. “Era fan de Manu, pero con esto claramente se ganó el Manu al 9009”, reconoció otro usuario, reflejando el giro en la percepción pública.