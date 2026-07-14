A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN CRISIS

La desgarradora reacción de Yipio tras la eliminación de Manu en Gran Hermano: llanto, bronca y un feroz grito contra Sol

La salida de Manuel en Gran Hermano desató una fuerte reacción en la casa: Yipio explotó de bronca y apuntó sin filtro contra Solange.

14 jul 2026, 00:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
manuel de gh y yipio
manuel de gh y yipio

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) estuvo marcada por una despedida que impactó de lleno en la convivencia. En un mano a mano con Luana, Manuel se convirtió en el nuevo eliminado del reality y su salida provocó una mezcla de tristeza, enojo y tensión entre algunos participantes.

El anuncio de Santiago del Moro tomó por sorpresa a varios jugadores. Sin embargo, fuera de la casa, en las redes sociales, durante los últimos días se había impulsado una fuerte campaña en contra del participante, que finalmente terminó quedando afuera de la competencia.

Leé también

Qué pasó entre Manuel de Gran Hermano y los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

que paso entre manuel de gran hermano y los rugbiers condenados por el crimen de fernando baez sosa

La noticia golpeó especialmente a Yipio y Juanicar, dos de los vínculos más cercanos de Manuel dentro del juego. Ambos rompieron en llanto apenas se confirmó la eliminación y protagonizaron una emotiva despedida entre abrazos, mientras el ahora exjugador intentaba consolarlos.

Antes de abandonar la casa, Manuel les dedicó unas palabras a todos sus compañeros: "Fue un placer coincidir con todos. Los aprecio a todos". Luego, dejó en claro cuál había sido su objetivo desde el primer día y se mostró conforme con el camino recorrido: "Vine acá no buscando un premio, me voy en paz, muy feliz, espero afuera conocerlos en profundidad a todos, no creo que ninguno sea malo, me divierte pelear a veces o confrontarlos y espero que resuelvan los quilombos que van a quedar en la cocina".

También tuvo un mensaje especial para Yipio y Juanicar, a quienes les manifestó todo su apoyo para lo que resta del reality. "Éxitos, lo mejor, y ustedes dos, a la final, no bajen los brazos, yo voy a hacer la banca de afuera", expresó.

Sin embargo, antes de cruzar la puerta, Manuel lanzó una picante frase: "Y los caretas no llegan después, y los falsos tampoco, los amo".

La tensión no terminó con su salida. Mientras Sol celebraba haber superado la placa, Yipio reaccionó con furia y le gritó: "¡Lo lograste, forra!". Por su parte, Juanicar no pudo contener la angustia. Se refugió en una de las habitaciones, donde lloró desconsoladamente y descargó su bronca golpeando la cama, en una de las escenas más emotivas que dejó la gala de eliminación.

Cuál fue la repudiable frase de Manuel en Gran Hermano sobre la bandera argentina

Con la expectativa puesta en el sueño de la Selección Argentina de alcanzar el bicampeonato, los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada palpitan el cruce decisivo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En medio de la jornada marcada por la pasión futbolera, un comentario inesperado terminó por eclipsar el clima festivo dentro de la casa.

Lejos de provenir de los concursantes extranjeros -Pincoya (Chile), Cinzia (Venezuela), Yipio (Uruguay) o Campanita (Paraguay y Brasil)-, la polémica surgió de un argentino. Manuel lanzó una frase sobre la bandera nacional que cayó muy mal entre los seguidores y rápidamente encendió el debate fuera del programa.

"La bandera argentina va en los huevos o en el cul...", disparó Ibero desde fuera de cuadro. Aunque la cámara enfocaba a la uruguaya Yipio y a Juanicar, el audio dejó registrado su intervención con claridad.

Si bien todo apunta a que se trató de una broma desafortunada, la circulación del video en redes sociales generó una fuerte repercusión. Desde ese momento, distintas cuentas dedicadas al reality comenzaron a impulsar la eliminación de Manuel en la gala del lunes, donde comparte nominación con Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia. Los usuarios no tardaron en reaccionar con dureza: “¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!”, escribió un internauta.

En la misma línea, otro usuario cuestionó la actitud del participante y señaló: “La campaña antiargentina que hay por las redes y tener a este pibe en un reality diciendo esto es increíble”.

Las críticas siguieron multiplicándose y algunos pidieron sanciones más severas: “Este pibe ya debería ser expulsado. No se tendría que permitir denigrar a las mujeres, faltarle el respeto a Messi y ahora insultar a la bandera”, reclamó un seguidor, apuntando contra el ex de Zoe Bogach.

Incluso quienes hasta entonces lo apoyaban cambiaron de postura tras la polémica. “Era fan de Manu, pero con esto claramente se ganó el Manu al 9009”, reconoció otro usuario, reflejando el giro en la percepción pública.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto