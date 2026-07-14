Santiago del Moro reveló qué jugada dejó afuera a Manuel de Gran Hermano: "Fue crucial"

Santiago Algorta, ganador de la edición anterior del reality, también aportó su mirada sobre la eliminación de Manuel y señaló que algunos episodios recientes también pudieron haber influido en el resultado. "Algunos errores también de Manu esta semana, el tema Messi", comentó.

Del Moro coincidió con esa lectura y sumó otro factor que, según él, terminó pesando en la decisión del público. "Todos los carpetazos también", expresó. "Tormenta perfecta", concluyó Algorta.

Cuál fue la desgarradora reacción de Yipio tras la eliminación de Manuel en Gran Hermano

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo atravesada por una salida que alteró la convivencia. En un mano a mano con Luana, Manuel se convirtió en el nuevo expulsado del reality y su partida generó un clima de tristeza, enojo y tensión entre varios jugadores.

El anuncio de Santiago del Moro sorprendió a buena parte de los participantes. Sin embargo, fuera de la casa, en redes sociales ya se venía gestando una fuerte campaña en contra de Manuel, que terminó por definir su salida de la competencia.

La noticia golpeó especialmente a Yipio y Juanicar, quienes eran sus vínculos más estrechos dentro del juego. Ambos se quebraron en llanto apenas se confirmó la eliminación y protagonizaron una despedida cargada de abrazos, mientras el ahora exjugador intentaba calmarlos.

Antes de cruzar la puerta, Manuel se dirigió a todos sus compañeros con un mensaje de agradecimiento: “Fue un placer coincidir con todos. Los aprecio a todos”. Luego, explicó cuál había sido su propósito desde el inicio y se mostró conforme con lo vivido: “Vine acá no buscando un premio, me voy en paz, muy feliz, espero afuera conocerlos en profundidad a todos, no creo que ninguno sea malo, me divierte pelear a veces o confrontarlos y espero que resuelvan los quilombos que van a quedar en la cocina”.

También dedicó unas palabras especiales a Yipio y Juanicar, alentándolos para lo que resta del certamen: “Éxitos, lo mejor, y ustedes dos, a la final, no bajen los brazos, yo voy a hacer la banca de afuera”.

Sin embargo, antes de despedirse definitivamente, lanzó una frase picante: “Y los caretas no llegan después, y los falsos tampoco, los amo”.

La tensión continuó tras su salida. Mientras Sol festejaba haber superado la placa, Yipio reaccionó con furia y le gritó: “¡Lo lograste, forra!”. Por su parte, Juanicar no pudo contener la angustia: se encerró en una habitación, lloró desconsoladamente y descargó su bronca golpeando la cama, en una de las escenas más intensas que dejó la gala de eliminación.