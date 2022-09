La muerte de El Noba: apareció un supuesto hijo y pide hacerse un ADN

“No saben qué decir y por eso no me contestan los mensajes. Me dicen farandulera a mí, y si ellos no lo fueran, ¿no arreglarían el tema por privado como hice yo? Tienen miedo que se sepa y se les terminen los minutos de fama para lucrar más”, señaló Ailén.

El Noba

“Fui a la casa de sus padres en junio, una semana después que falleció Lauty. Fui y di el pésame. La hermana me dijo que volviera en dos semanas para hablarlo. Un amigo en común me dijo que me iba a ayudar. Contó todo y me volvieron a decir que espere dos semanas más. Ese ‘amigo’ me mandó a decir que si era por plata que ni me gaste, porque Lauty no tenía nada”, siguió la joven.

Y añadió: “Esperé porque comprendí la situación, pero a fines de junio volví, siempre con respeto. La persona que me abrió se pasó por todos los medios pero a mí me dijo que no tenía tiempo. Siempre les aclaré que no quería nada, solo analizar un ADN para que ellos supieran”.

“Me dicen que no quieren saber nada. Yo solamente les pedí un ADN. No quería hacer esto por vía judicial porque soy mejor persona. ¿Por qué? Porque hacer eso implica una filiación post mortem donde se exhuma el cuerpo. Me parecía demasiado cuando sé que con dos gotas de saliva se puede solucionar”, concluyó Ailén, visiblemente indignada con la familia de El Noba.

El Noba

Vanesa Aranda reveló que recibió una "señal" de su hijo, El Noba

Vanesa Aranda habló con Guillermo Andino y Mariana Belén Ludueña para América Noticias al Mediodía, a tres meses de la muerte de su hijo, El Noba.

La mujer sorprendió al contar que recibió una señal divina del joven artista. "Yo me dedico a la pastelería y no quería seguir más", comenzó narrando Aranda.

La mamá de El Noba recordó que, hace unos días, le llegó una invitación para ir a una expo de pastelería. Ella no se sentía con fuerzas para ir, pero algo la hizo cambiar de opinión. "Me mandaron un mensaje para participar de una expo de pastelería. Primero dije que no porque no tenía ganas, pero mi hijo me dijo que yo tenía que seguir, que lo tenía que hacer, y así fue", detalló.

Aranda remarcó que su hijo siempre la alentaba. "Para él, yo era la mejor pastelera. Su sueño era que yo tuviera una pastelería", sentenció la mujer en diálogo con Andino y Ludueña.

Por último, la mamá del referente de la cumbia expresó que El Noba era un joven lleno de virtudes. "Mi hijo fue lo más bueno del mundo. Me siento orgullosa de ser la mamá de quien soy. Y espero que nunca lo olviden", cerró.