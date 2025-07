Marixa Balli explotó de bronca tras ser bajada la conducción de LAM por Pepe Ochoa: "¡Soy una profesional!"

"No quiero conducir más LAM a partir de ahora, tendré mis motivos, pero no quiero", afirmó contundente. Y agregó: "Reconozco que no soy periodsita pero por momentos no me dan lugar. Es un tema que ya el programa es así, va y va y cuando veo que no me meto, ya está, yo relajo. Me molesta que cada vez que Angel se va de vacaciones digan: qué cara de tu... Nada que ver".

Marixa Balli contó qué situación la indignó: "Diez minutos antes me llamaron para conducir y después te llamaron a vos. Con Pepe todo bien, me molestó la actitud de decirme que era demasiada información Vicuña, Icardi, lo de Nico Vázquez. Eso y decirme tarada es lo mismo".

"Tengo 45 años de trayectoria. No me gusta que me digan cosas desubicadas porque soy una profesional", siguió enfurecida por lo sucedido antes de salir al aire ese día.

Y sostuvo: "Me dijeron a cuatro cuadras del canal que tenía que conducir y dije bueno ok. Terminé de estacionar y me dijeron no que es mucha información. No me subestimen, lo que no quiero es que me jodan porque tengo un nombre y soy una profesional".

Además, minutos después se fue del grupo de WhatsApp de las angelitas de LAM: "Me retiro del chat de angelitas, es una decisión. Que me manden un privado", cerró firme dejando en claro que no le molestó no ser la designada para la conducción ese día sino la manera en que la bajaron de ese rol a último momento.

Marixa Balli compartió fotos inéditas junto al Potro Rodrigo a 25 años de su muerte: "Prohibido olvidar"

El 24 de junio se cumplieron ya 25 años de la trágica muerte del Potro Rodrigo Bueno, quien perdió la vida en el año 2000 cuando su camioneta roja rozó contra otra y perdió el control del volante en la autopista Buenos Aires - La Plata.

Durante los años '90, Marixa Balli y el cantante cordobés vivieron un intenso romance por lo que la morocha lo homenajeó desde sus redes sociales con un emotivo posteo.

“Prohibido olvidar, ya pasaron 25 años, siempre en mi corazón”, escribió la panelista de LAM (América Tv) en su cuenta de Instagram junto a un emotivo video con singulares e inéditas imágenes de la época en que vivía a pleno su amor con Rodrigo, quien luego se convirtió en una gran figura de la música.

Marixa decidió bloquear los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar que nadie puede manchar el recuerdo de la hermosa relación que supieron vivir.