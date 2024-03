Messi, afuera: la Selección Argentina confirmó la baja para los amistosos en Estados Unidos

Con la baja de Messi, sumada a las ausencias de Paulo Dybala, Exequiel Palacios y Marcos Senesi, el entrenador Lionel Scaloni se verá obligado a reorganizar el frente de ataque del equipo nacional. Los amistosos contra El Salvador el viernes (en el Lincoln Financial Field a las 21:00) y Costa Rica el martes (en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum a las 23:50) serán oportunidades para probar nuevas combinaciones ofensivas y fortalecer las asociaciones en el equipo.

Aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le ha ofrecido a Messi la posibilidad de unirse al grupo y estar presente con sus compañeros, siguiendo el ejemplo de Lisandro Martínez, quien viajó a Estados Unidos a pesar de estar lesionado y consciente de que no jugará en esta doble jornada, todo indica que Messi permanecerá en Miami para continuar con su proceso de recuperación.