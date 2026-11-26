THE REVOLUTION AGAINST DEATH - ESTRENO: 1° DE DICIEMBRE

En un intento por desafiar los límites de la existencia, THE REVOLUTION AGAINST DEATH de Joshua Oppenheimer explora un universo donde el culto a la juventud y la búsqueda de la inmortalidad se convierten en una obsesión colectiva. Entre rituales de bienestar y promesas de transformación, emerge un retrato tan absurdo como inquietante de nuestra relación con el envejecimiento y la muerte.

MORNING CIRCLE - ESTRENO: 4 DE DICIEMBRE

En medio de la violencia silenciosa que implica adaptarse a un nuevo país cuando el propio se ha vuelto inhabitable, MORNING CIRCLE sigue a un padre y su hijo a través de sus rituales cotidianos antes de comenzar el día. Una mirada íntima a la experiencia del exilio, la pérdida y las complejidades de encontrar un lugar al que pertenecer. Dirigido por la cineasta de origen palestino Basma Alsharif, este cortometraje expone cómo las consecuencias de la geopolítica repercuten en la vida diaria.

TWO SEASONS, TWO STRANGERS - ESTRENO: 18 DE DICIEMBRE

Ganadora del Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Locarno 2025, TWO SEASONS, TWO STRANGERS de Sho Miyake, sigue a una guionista y un encargado de una posada coinciden durante un viaje que invita a detenerse y observar la vida desde otra perspectiva. Una película que explora la relación entre la ficción y la realidad, los encuentros inesperados y la búsqueda de sentido en las experiencias cotidianas.

(Foto: Gentileza MUBI).

VESTIDA DE AZUL - ESTRENO: 1° DE DICIEMBRE

En una España en transición a la democracia, los grupos reprimidos por el Franquismo buscan la visibilidad que nunca tuvieron. Una de esas historias es retratada en VESTIDA DE AZUL de Antonio Giménez-Rico, un documental de 1983 sobre el brunch de seis mujeres transgénero quienes, sin tapujos, ponen sobre la mesa temas como el trabajo sexual, el arte, la violencia y la discriminación, todo sin perder el glamour y el humor.

COLECCIÓN “ANDRZEJ WAJDA: 100ºANIVERSARIO” - ESTRENO: 11 DE DICIEMBRE

A cien años de su nacimiento, el legado de Andrzej Wajda vuelve a la pantalla con una selección que recorre distintas etapas de su extraordinaria trayectoria. Entre tensiones políticas, transformaciones sociales y conflictos personales, sus películas construyen un retrato complejo de Polonia y de una sociedad en constante cambio. Un homenaje a una de las figuras esenciales del cine europeo del siglo XX con películas como MAN OF MARBLE, MAN OF IRON, THE PROMISED LAND, INNOCENT SORCERERS, THE WEDDING, y WITHOUT ANESTHESIA.

COLECCIÓN “EL CINE DE ROBERT EGGERS” - ESTRENO: 15 DE DICIEMBRE

Entre el folclore, las supersticiones y el terror psicológico, el cine de Robert Eggers explora los miedos más profundos del ser humano. A través de atmósferas opresivas, escenarios históricos meticulosamente recreados y personajes enfrentados al aislamiento y la paranoia, THE WITCH y THE LIGHTHOUSE desdibujan los límites entre lo real y lo sobrenatural.

(Foto: Gentileza MUBI).

COLECCIÓN “NUEVO CINE ARGENTINO” - ESTRENO: 18 DE DICIEMBRE

“NUEVO CINE ARGENTINO” es una colección que celebra a los títulos y a los directores que cambiaron por completo el cine de dicha región. Historias rebeldes, contestarias e incómodas que enaltecieron el potencial del cine independiente y abrieron diversas discusiones sobre la modernidad latinoamericana. SILVIA PRIETO y RAPADO de Martín Rejtman y BOLIVIA de Adrián Caetano, integran esta imperdible curaduría.

Entre espacios familiares en descomposición, personajes errantes y vínculos atravesados por la violencia, estas películas retratan una sociedad marcada por el desencanto y la incertidumbre. Con miradas singulares sobre la vida cotidiana y sus contradicciones, otrAs realizadoras como Lucrecia Martel con LA CIÉNAGA y Albertina Carri con NO QUIERO VOLVER A CASA exploran los márgenes de una realidad en transformación, en tres obras fundamentales del Nuevo Cine Argentino.

(Foto: Gentileza MUBI).

IDA - ESTRENO: 25 DE DICIEMBRE

En Polonia de 1960, una novicia a punto de tomar sus votos descubre que es judía, una noticia que la incita a embarcarse en un viaje para conocer más sobre su pasado y preguntarse acerca de su incierto futuro. Memoria, horror y familia, esta es una película que vive en las innegables heridas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Pawe Pawlikowski, IDA es la primera película polaca en ganar el premio Óscar a Mejor Película de Habla no Inglesa.

MUBI PODCAST: ENCUENTROS TEMPORADA 11

La onceava temporada de MUBI PODCAST: ENCUENTROS, coproducida por MUBI y La Corriente del Golfo Podcast, reúne a destacadas figuras como Diego Luna, Rodrigo Sorogoyen y Federico Luis. El 2 de diciembre estrena su episodio final con una conversación entre Gris Jordana y María Secco. Los episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.