Monto mínimo: $203.200 de bolsillo.

Monto máximo: $406.400 de bolsillo.

Aumentos previstos: el Consejo del Salario ya fijó nuevos incrementos escalonados que impactarán en enero, febrero, marzo y abril de 2027.

La cantidad de cuotas (o meses de cobro) que ANSES otorga está directamente vinculada al tiempo con aportes del trabajador:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas .

De 12 a 23 meses de aportes: 4 cuotas .

De 24 a 35 meses de aportes: 8 cuotas .

Desde 36 meses de aportes: 12 cuotas .

Mayores de 45 años: este grupo etario accede de manera automática a 6 meses adicionales de prórroga (cuotas extra), por lo que el beneficio puede extenderse hasta un máximo de 18 meses.

Desde marzo, el bono de desempleo alcanzará hasta $296.832. Foto: Anses.

¿Qué otros beneficios de ANSES se mantienen activos durante el desempleo?

Además del cobro mensual de la prestación, la cobertura de ANSES incluye otros derechos fundamentales para que el desocupado y su grupo familiar no queden desamparados durante la transición laboral:

Asignaciones Familiares (SUAF): se continúa con el cobro de la Asignación por Hijo, Hijo con Discapacidad, Prenatal y de ayuda escolar, según corresponda.

Cobertura de Obra Social: la persona mantiene la cobertura médica de su obra social original (o de la asignada por el sistema) para él y su grupo familiar a cargo.

Aportes jubilatorios: los meses de cobro de la prestación se computan como tiempo de servicio efectivo para la futura jubilación en el régimen general de ANSES.

¿Cómo hacer el trámite de cobro en ANSES y qué documentación presentar?

La solicitud de la Prestación por Desempleo es totalmente gratuita y debe realizarse obligatoriamente dentro de los 90 días hábiles desde que finalizó la relación laboral. El trámite puede realizarse 100% online o de forma presencial:

Vía online (Atención Virtual): se debe ingresar a la plataforma digital de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción Atención Virtual y luego Prestación por Desempleo. Allí se cargará la documentación en formato digital (fotos claras de ambos lados del DNI y del telegrama de despido o rescisión).

Vía presencial: se solicita un turno en la web de ANSES para la categoría "Desempleo" y se asiste el día asignado a la oficina elegida.

Documentación obligatoria a presentar:

DNI de la persona (original y copia).

Documentación que acredite el desempleo (original y copia): telegrama de despido, carta documento o rescisión de contrato de mutuo acuerdo ante escribano o autoridad de trabajo, o sentencia de quiebra del empleador en caso de corresponder.

Calendario estimado de pago en diciembre 2026

La fecha de cobro de la Prestación por Desempleo para los beneficiarios vigentes se acredita a fin de mes por terminación de DNI: