"7069": el donante de esperma que sembró el terror en todo un continente por una falla genética mortal

Según denunció Edwige Kasper, bióloga del Hospital Universitario de Rouen en Francia, en la conferencia anual de la Sociedad Europea de Genética Humana en Milán el sábado, 10 de los niños que nacieron de esa fertilización ya han sido diagnosticados con cáncer.

Al mismo tiempo, una investigación del EBU Investigative Journalism Network, el consorcio de periodismo investigativo de la European Broadcasting Union, reveló uno de los mayores escándalos sanitarios vinculados a la reproducción asistida en el continente: un único donante de origen dinamarqués fue identificado como el causante involuntario de esta cruda situación que ya preocupa a los niños enfermos y a sus padres que tanto lucharon por llegar a ese momento.

El caso abrió otra faceta de los debates existentes sobre la fertilización asistida, que suele estar orientada hacia temas como la edad de los padres o qué se debe hacer con los embriones congelados si sus padres nunca los utilizan. Esta vez, se suma una nueva discusión: ¿se debe limitar de manera drástica el aporte de los donantes?

El agente 7069, alias "Kjeld"

El donante, identificado como "Donante 7069" o "Kjeld", comenzó a comercializar su material a través del Banco Europeo de Semen (ESB) en 2005. En aquel momento, había superado las pruebas requeridas, pero hasta un 20 % de sus células reproductivas presentaba una mutación previamente desconocida en el gen TP53.

Esa mutación está asociada al síndrome de Li-Fraumeni, una afección que aumenta drásticamente el riesgo de tumores, incluso en la infancia. Dado que la mutación se limitaba a los gametos, no se detectó en las pruebas convencionales.

Por lo tanto, teniendo en cuenta esas "limitaciones" de la ciencia hace 20 años, el donante transmitió una mutación genética grave asociada a cánceres agresivos a por lo menos 197 niños nacidos en 14 países europeos.

Peor aún: durante 17 años, su material fue distribuido a 67 clínicas, en abierta violación a límites nacionales e internacionales y sin que ninguna autoridad detectara la escala del problema. Es decir, además de la falla para detectar esa malformación en el código genético, se violaron los controles para la circulación de material entre países de los bancos de embriones, óvulos y espermas.

El caso expone fallas estructurales en un sector multimillonario, con controles fragmentados y registros incapaces de cruzar información entre fronteras. También abre interrogantes sobre el futuro de cientos de familias que, sin haber sido plenamente notificadas, podrían tener hijos portadores de una mutación del gen TP53. Este marcador del síndrome de Li-Fraumeni, una condición hereditaria que multiplica el riesgo de tumores desde la infancia.

donante de esperma La falla no detectada en material genético de un donante favorece la aparición de varios tipos de cáncer. (Foto: A24.com)

Una mutación peligrosa e indetectable por los métodos disponibles

El donante comenzó a entregar muestras en 2005 a la European Sperm Bank (ESB). Pasó todos los testes exigidos en aquella época. Sin embargo, aproximadamente un 20% de sus células reprodutivas contenían esta mutación inédita. El gen TP53, en el caso del agente 7069 (así se preserva su identidad), está directamente asociada al síndrome de Li-Fraumeni (LFS), que pese a ser muy rara su presencia, cuando se da, es altamente agresivo.

Quienes heredan la mutación enfrentan un riesgo muy superior de desarrollar cáncer a lo largo de la vida: desde sarcomas y tumores cerebrales hasta leucemias infantiles y cáncer de mama precoz. Algunos niños concebidos con el material de “Kjeld” ya fueron diagnosticados con tumores en los primeros años de vida.

problema genético La falta de controles rigurosos hizo que esa muestra genéticamente con fallas se distribuyera por varios países. (Foto: A24.com)

Número de nacimientos por país: límites ignorados

La investigación de la EBU muestra que el esperma del donante circuló por Europa sin controles adecuados, superando todos los techos regulados:

Dinamarca: 99 niños, el doble del límite recomendado.

Bélgica: 53 nacimientos, casi diez veces el máximo legal.

España: 35 niños, pese a que el país permite solo seis por donante.

Alemania, Grecia y Suecia también recibieron material del mismo donante y registraron casos confirmados de niños afectados.

Hubo envíos a Irlanda, Polonia, Albania y Kosovo, aunque sin registros de embarazos confirmados.

Una parte significativa de esta expansión se explica por el turismo reproductivo. Muchas pacientes viajaron para tratamientos en otros países, lo que generó quiebres en la cadena de registro: una clínica no veía la actividad de otra, y ninguna sumaba la cantidad total de familias vinculadas al mismo donante.

Demoras, fallas de comunicación y familias a oscuras por más de dos años

En noviembre de 2023, la European Sperm Bank finalmente bloqueó al donante tras confirmar la presencia de la mutación en muestras en almacenamiento. Activó entonces el Rapid Alert System for Human Tissues and Cells, la red europea diseñada para emergencias sanitarias.

Sin embargo, la notificación a las familias falló en múltiples niveles. Algunas clínicas habían perdido registros al migrar sistemas informáticos; otras localizaron a los pacientes solo mediante búsquedas manuales. Hubo padres que se enteraron del riesgo cuando encontraron a otras familias en grupos informales de redes sociales.

La Autoridad Danesa de Seguridad del Paciente estima que muchas familias aún no fueron informadas, lo que significa que niños potencialmente portadores no están recibiendo el seguimiento médico recomendado.

Impacto sanitario: tumores múltiples y muertes tempranas

La alteración en TP53 afecta el mecanismo que impide que células defectuosas se multipliquen. Esto provocó:

Diagnósticos de cáncer en edades muy tempranas.

Casos de tumores múltiples en un mismo niño.

Muertes prematuras vinculadas a la síndrome.

Hermanos concebidos en diferentes clínicas, pero en el mismo período, afectados por igual.

Un mercado millonario, regulación débil

El caso revela una fragilidad profunda en la reproducción asistida. Se trata de un mercado global estimado en 45 mil millones de euros, en el que cada país europeo fija sus propias reglas, límites de donantes y sistemas de registro. No existe un control unificado que impida que un mismo donante intervenga en múltiples países sin que nadie lo note.

Este es el problema de fondo, pensando para el futuro. Qué se debe hacer para evitar más casos como este o con otras posibles alteraciones genéticas. El problema de la paternidad y la alternativa de la fertilización asistida enfrentan un panorama difícil en este momento.