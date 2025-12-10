Con la presencia de Javier Milei, se entregó el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. (Foto: Reuters)
El comité Nobel distinguió a María Corina Machado con el premio anual de la Paz. Se la premió por su lucha a favor de la democracia, por vías pacíficas, pese a todos los atropellos y actos de violencia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Lamentablemente, pese a todas las especulaciones a favor, la líder de la oposición al régimen chavista no pudo llegar hasta la capital de Noruega para recibir personalmente el premio.
Están sí, su madre, su hermana y sus hijos. También entre dirigentes del mundo entero que la han apoyado se encuentra el presidente argentino, Javier Milei. El mandatario libertario recibió en Buenos Aires, hace meses, a González Urrutia, el presidente electo al que Maduro no lo permitió asumir. Viajó especialmente a Noruega para estar presente en esta ceremonia especial para las democracias del mundo.
El premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
El Nobel de la Paz se entrega en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega. Desde 1990 la ceremonia se celebra allí; antes se hacía en otros recintos como la universidad o el instituto Nobel. A diferencia de los otros Nobel (que se entregan en Estocolmo, Suecia), el de la Paz se otorga en Noruega, en cumplimiento del testamento original de Alfred Nobel. El galardón lo entrega el presidente del Comité Noruego del Nobel - no un monarca - para subrayar la independencia del premio.
Sin embargo, el monarca noruego suele estar presente, junto a miembros del gobierno, del parlamento, y otros invitados. En el caso actual: quien recibe el premio si la galardonada no está, será su hija Ana Corina Sosa Machado quien reciba la medalla y el diploma, y pronuncie el discurso de aceptación en su nombre.
El mensaje de María Corina Machado
Al momento del inicio de la ceremonia se conoció una noticia alentadora. María Corina Machado lo explicó con un mensaje personal que dice así: “Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecido con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepas. Así que empecemos, porque literalmente tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión. Y primero que nada, en nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados".
Y sigue: “Por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”.
El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, dio un mensaje en el que se confirmó que Machado está camino a Oslo. También comparó su figura con la de personalidades como Lech Walesa o Nelson Mandela.
En un momento de su extenso discurso, Jørgen Watne Frydnes, elogió el valor del movimiento de resistencia mantenido todo este tiempo por María Corina Machado y la oposición. "La resistencia pacífica es el método de lucha más eficaz contra las dictaduras", dijo.
La habló entonces a Maduro y le dijo: "Señor Maduro, acepte el resultado de la votación y váyase". Esa frase arrancó una sonora y prolongada ovación entre los presentes en Oslo.