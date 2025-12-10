Con la presencia de Javier Milei, se entregó el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Javier Milei en la entrega del premio Nobel de la Paz

El mensaje de María Corina Machado

Al momento del inicio de la ceremonia se conoció una noticia alentadora. María Corina Machado lo explicó con un mensaje personal que dice así: “Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecido con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepas. Así que empecemos, porque literalmente tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión. Y primero que nada, en nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados".

Y sigue: “Por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”.

Ana Corina Sosa Ana Corina Sosa, la hija de María Corina, encargada de recibir el premio si su madre no llega a Oslo. (foto: Reuters)

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, dio un mensaje en el que se confirmó que Machado está camino a Oslo. También comparó su figura con la de personalidades como Lech Walesa o Nelson Mandela.

En un momento de su extenso discurso, Jørgen Watne Frydnes, elogió el valor del movimiento de resistencia mantenido todo este tiempo por María Corina Machado y la oposición. "La resistencia pacífica es el método de lucha más eficaz contra las dictaduras", dijo.

La habló entonces a Maduro y le dijo: "Señor Maduro, acepte el resultado de la votación y váyase". Esa frase arrancó una sonora y prolongada ovación entre los presentes en Oslo.

El mensaje de Ana, la hija de Corina Machado