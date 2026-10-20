A los 42 años, murió Kyle Kennedy: una nueva tragedia que golpea al clan

Su compromiso la llevó a testificar ante el gobierno de Massachusetts durante una audiencia sobre la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito de la salud.

Una vida atravesada por las pérdidas

La historia personal de Kyle también estuvo marcada por la muerte de su padre, Michael Kennedy, quien falleció en un accidente de esquí cuando ella todavía era una niña.

(Foto: NBC News)

Su muerte se suma a una larga lista de tragedias que atravesaron a la familia Kennedy. Entre ellas figuran los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, en noviembre de 1963, y de su hermano Robert, abuelo de Kyle, en 1968. También se recuerda el accidente aéreo de John F. Kennedy Jr., ocurrido en 1999 frente a la costa de Martha's Vineyard.

En diciembre pasado murió Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta de JFK, a los 35 años. En noviembre había contado públicamente que padecía leucemia mieloide aguda con una mutación poco frecuente, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea.

Los Kennedy, una dinastía marcada por la tragedia

Las tragedias de la familia se remontan a la primera generación del clan. Rosemary Kennedy, hija mayor de Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy, quedó con graves discapacidades de por vida tras someterse en 1941 a una lobotomía autorizada por su padre.

En agosto de 1944, Joseph P. Kennedy Jr., hermano mayor de John y considerado el heredero político de la familia, murió cuando el avión en el que viajaba explotó durante una misión secreta de bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después, Joseph y Rose Kennedy perdieron a otra de sus hijas, Kathleen, quien murió a los 28 años en un accidente aéreo en Francia.

Kyle Kennedy con sus tíos Robert Kennedy Jr. y Kerry Kennedy y su abuela, Ethel Kennedy. (Foto: archivo)

Por su parte, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy ocurrió durante una visita oficial a Dallas, en noviembre de 1963. El mandatario, que tenía 46 años, murió por un disparo de Lee Harvey Oswald. Su muerte marcó un punto de inflexión en la política estadounidense.

Cinco años después, el 5 de junio de 1968, otro disparo acabó con la vida de Robert Kennedy. El senador y candidato presidencial acababa de pronunciar un discurso en el hotel Ambassador de Los Ángeles, después de imponerse en las primarias demócratas de California. Su asesinato terminó con las posibilidades de que otro integrante de la familia llegara a la Casa Blanca en aquellas elecciones.

En julio de 1969, Edward Ted Kennedy sufrió un accidente automovilístico en el que murió Marie Jo Kopechne, de 28 años. Según su versión, intentó rescatarla, pero informó sobre el hecho diez horas después del accidente. El episodio desató un escándalo que lo persiguió durante el resto de su vida y perjudicó sus aspiraciones presidenciales. Ted murió a los 77 años por un tumor cerebral.

Otra de las pérdidas más recordadas fue la de John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente. En julio de 1999, murió cuando se estrelló el avión que pilotaba frente a la costa de Martha's Vineyard. En la aeronave viajaban también su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette.